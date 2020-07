F3, Red Bull Ring, Libere: Beckmann di un soffio su Piastri

Finalmente i motori si sono riaccesi e ad aprire le danze sono stati i protagonisti della Formula 3, che nel round di apertura del Red Bull Ring hanno dovuto fare i conti con delle condizioni non semplici per i 45 minuti di prove libere a loro disposizione.

La sessione, infatti, è cominciata con la pista ancora umida a causa della pioggia caduta nel corso della notte e questo ha imposto a tutti di scendere in pista con le gomme da bagnato, continuando ad utilizzarle fino ad una decina di minuti dal termine, quando le traiettorie hanno iniziato ad asciugarsi, concendendo il passaggio alle slick.

Condizioni che hanno reso la classifica in continuo divenire fino alla bandiera a scacchi e alla fine i migliori non sono arrivati troppo distanti dalla pole position dello scorso anno, con il miglior tempo fatto segnare da David Beckmann della Trident in 1'20"424.

Sono solamente tre i piloti che sono riusciti a scendere sotto al muro dell'1'21" e gli altri due sono stati Oscar Piastri della Prema in 1'20"513 e Roman Stanek, autore di un grande esordio dopo essere stato annunciato solamente ieri dalla Charouz Racing System.

Quarto tempo per il figlio d'arte David Schumacher, primo sopra al muro dell'1'21", seguito a pochi millesimi di distanza da Richard Verschoor, Frederik Vesti, Jake Hughes e Igor Fraga.

A completare ci sono Sebastian Fernandez e Liam Lawson, mentre gli italiani non hanno brillato particolarmente: pur essendo stato anche al comando fino a quando la pista è stata bagnata, Matteo Nannini si è dovuto accontentare del 19esimo posto, con un ritardo di 1"4.

Più indietro invece Federico Malvestiti ed Alessio Deledda, che chiudono il gruppo in 28esima e 30esima posizione, separati tra loro dal nipote d'arte Enzo Fittipaldi.

Tornando a scorrere la classifica, bisogna rrivare fino alla 18esima piazza per trovare l'unica ragazza in griglia, la tedesca Sophia Floersch. Solo 23esimo poi Jack Doohan, figlio del cinque volte campione del mondo della 500cc Mick.