F3 | Presentata a Monza la nuova vettura che debutterà nel 2025

Esattamente un anno fa, a Monza la Formula 2 presentava la sua nuova generazione di monoposto che avrebbe debuttato a partire dalla stagione 2024, riprendendo alcuni dettami proprio dalla Formula 1, sia sul piano stilistico che tecnico. Dodici mesi dopo, anche la Formula 3 ha seguito la medesima strada presentando la sua nuova monoposto che scenderà in pista a partire dal prossimo campionato.

Come da tradizione, anche le vetture standard dei campionati propedeutici si rinnovano, in modo da accompagnare i piloti nella crescita in quella che è una piramide verso il campionato più prestigioso a ruote scoperte. La filosofia progettuale di questa nuova vettura, che correrà nelle stagioni 2025, 2026 e 2027 della F3, ma con la possibilità di espandere anche il ciclo tecnico, ricalca infatti quello già visto con le monoposto di F1 e F2.

Il motore continuerà ad essere un Mecachrome a 6 cilindri da 3,4 litri ad aspirazione naturale, che eroga 380 cavalli a 8000 giri/min, sostanzialmente in continuità con quello che si è visto negli scorsi anni. Una mossa che riprende la medesima scelta seguita dalla Formula 2 lo scorso anno, che ha semplicemente adattato l’unità per farla funzionare con carburante sostenibili. Infatti, tramite lo sponsor Aramco, la serie sta già sperimentando carburanti più puliti, con l’obiettivo di arrivare nel 2025 a una formula al 100% sostenibile, target condiviso proprio con la Formula 2 che rientrano nella medesima proprietà.

F3 2025 Foto di: FIA F3

La nuova vettura sarà inoltre dotata di nuovi pneumatici Pirelli da 16" che, a partire dal 2025, avranno una componente di gomma naturale certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), esattamente come in Formula 1, seguendo il programma del costruttore italiano in tema di sostenibilità.

Sul piano tecnico, il nuovo abitacolo è stato progettato per migliorare l'ergonomia e l'installazione del pilota, in modo da adattarsi a un'ampia gamma di piloti: un processo a cui ha preso parte anche la FIA, che negli ultimi anni ha lavorato molto per rendere più accessibili queste monoposto. Rimarranno i classici sistemi di sicurezza, a cui verrà associata anche una nuova Vehicle Control Unit (VCU) Marelli, identica a quella dell'attuale vettura di F2.

Sul piano tecnico, si nota subito la grande semplicità dell’ala anteriore con soli due profili e un muso che richiama esattamente quello delle monoposto di Formula 2, a cui si aggiungono dei piccoli endplate laterale per gestire i flussi davanti alla gomma anteriore e posizionare i vari sponsor che sono cruciali per il percorso dei piloti nelle categorie propedeutiche.

Non si è cercata l’esasperazione dell’effetto suolo su queste monoposto, ma le forme richiamano molto quelle delle categoria della Formula 2, soprattutto nella zona delle pance. Interessante segnalare, però, che è a differenza della Formula 2, sulla nuova vettura della Formula 3 avrà ancora uno stile tutto suo per quanto concerne l’ala posteriore. In Formula 2 era stata completamente ridisegnata per avvicinarsi a quelle della Formula 1, puntando su un flap DRS molto particolare per facilitare l’effetto dell’ala mobile e, di conseguenza, i sorpassi.

F3 2025 Foto di: FIA F3

Sulle nuove vetture di Formula 3, anche se avranno profili sinuosi, soprattutto per la parte bassa dell’endplate, le forme richiamano più quelle delle attuali macchine della categoria propedeutica, piuttosto che quelle della Formula 1. Vi è infatti ancora una chiara e netta distinzione tra gli endplate e i due profili (mainplane e flap DRS) che compongono la parte centrale dell’ala. Da segnalare, inoltre, la presenza della beam wing.

La F3 2025 ha effettuato con successo un test di prova lo scorso giugno a Varano, con l'ex pilota di F2 Tatiana Calderon al volante. Da allora, ha percorso 2.000 chilometri in diversi test di sviluppo. Dopo la presentazione di oggi, il programma di sviluppo continuerà per il resto dell'anno. Una prima vettura sarà consegnata ai team entro la fine di dicembre 2024, mentre le altre due saranno fornite a metà gennaio 2025. I team e i piloti potranno provare per la prima volta la vettura di nuova generazione in occasione dei test ufficiali pre-stagionali, all'inizio del 2025.

"Sono molto lieto di presentare la nostra nuova vettura di F3, che correrà per le prossime tre stagioni. Proprio come l'attuale vettura di F2, insieme alla FIA abbiamo progettato una vettura che è impegnativa, sicura e lo strumento perfetto per preparare i giovani piloti che aspirano a correre in F1 in futuro", ha dichiarato il CEO della F3 Bruno Michel.

"La vettura F3 2025 è stata progettata per offrire gare emozionanti, con molte opportunità di sorpasso. Abbiamo anche lavorato per garantire che questa nuova vettura si adatti a tutti i tipi di piloti, tenendo conto dei requisiti della FIA per quanto riguarda lo sforzo di sterzata. Tenendo conto di ciò, abbiamo migliorato la guidabilità e il comfort della nostra vettura”.

F3 2025 Foto di: FIA F3

"Sono anche molto orgoglioso di aver raggiunto un'altra importante pietra miliare in termini di sostenibilità: grazie al nostro partner Aramco, la vettura F3 funzionerà con carburante avanzato, soddisfacendo lo standard FIA del 100% di carburante sostenibile già nel 2025, e diverse parti della F3 2025 utilizzeranno carbonio riciclato".

"Come sempre, il controllo dei costi è rimasto un tema caldo durante la progettazione della F3 2025, per cui ci siamo assicurati di mantenerli il più bassi possibile. Abbiamo anche fatto in modo che questa nuova vettura possa essere gestita con 11 persone operative, come previsto dal Regolamento Sportivo".

L'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha aggiunto: "Il campionato di F3 continua a offrire gare esaltanti, lotte per il titolo serrate e, soprattutto, è un terreno di formazione fondamentale per i futuri piloti della griglia di Formula 1".

"È importante che la prossima generazione di stelle possa continuare ad affinare le proprie capacità su una vettura di F3 progettata per aiutare tutti i piloti a progredire nella piramide del motorsport. Questa nuova vettura compie anche un significativo passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità, funzionando con un carburante che soddisfa lo standard di sostenibilità al 100% della FIA, un'innovazione che arriverà in Formula 1 nel 2026."