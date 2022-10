F3 | Prema mette sotto contratto Paul Aron per il 2023

Carica lettore audio

Il team Prema inizia a preparare la stagione 2023 di FIA Formula 3. Questo pomeriggio il team italiano ha annunciato il nome del pilota che schiererà nella categoria propedeutica alla Formula 2.

Si tratta di Paul Aron, il 18enne che sino a oggi ha guidato quasi esclusivamente proprio per Prema a partire dal suo debutto in F4 italiana avvenuto nel 2019 e che f parte della formazione dei piloti junior di Mercedes F1.

Aron, la passata stagione, ha colto il terzo posto nella classifica generale del Campionato Europeo Regional by Alpine e attualmente si trova in terza posizione in campionato con 176 punti totalizzati, frutto di 4 vittorie e 6 podi complessivi.

"Sono molto, molto felice, eccitato e grato di unirmi a un team come PREMA nel Campionato FIA di Formula 3 per la stagione 2023", ha detto Aron. "Hanno dimostrato di essere all'altezza anno dopo anno, avendo sempre tre vetture al top e mostrando un grande ritmo. Sono felice di trascorrere un altro anno con loro e sono sicuro che mi daranno il miglior pacchetto possibile per lottare per la vittoria. Non vedo l'ora di vedere cosa saremo in grado di realizzare il prossimo anno".

Il team principal Rene Rosin ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che Aron sarà pronto per le sfide che lo attendono in Formula 3 la prossima stagione.

"Siamo estremamente felici di continuare a lavorare con Paul. Siamo sempre stati consapevoli del suo potenziale vincente e pensiamo che continuerà a produrre risultati impressionanti in futuro, anche in un ambiente molto competitivo e altamente impegnativo come quello della Formula 3. Sarà un anno di apprendimento, ma non è detto che Aron sia pronto per le sfide che lo attendono nella prossima stagione. Sarà un anno di apprendimento, ma siamo sicuri che ci saranno molte occasioni per sfidare risultati di alto profilo, quindi il nostro obiettivo è di spingere fin dai preparativi invernali per essere pronti per il 2023".