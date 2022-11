F3 | PREMA completa la formazione 2023 con Zak O'Sullivan

Carica lettore audio

Il team PREMA è il primo ad aver completato la propria formazione di piloti per il campionato 2023 di Formula 3.

La scuderia italiana, dopo aver promosso dalla Formula Regional European il campione 2022 Dino Beganovic e l’estone Paul Aron, ha deciso di affidare la terza vettura ad uno dei nomi che si è messo maggiormente in questa stagione di F3: Zak O’Sullivan.

Il diciassettenne inglese, entrato lo scorso anno nel vivaio Williams, ha disputato il campionato 2022 con i colori del team Carlin chiudendo la stagione in undicesima posizione ed ottenendo come miglior risultato il secondo posto in Gara 2 a Silverstone.

O’Sullivan ha già avuto modo di conoscere la realtà PREMA in occasione dei test di fine stagione quando si è messo al volante di una delle tre monoposto della scuderia italiana sul tracciato di Jerez impressionando positivamente i responsabili della squadra.

Rene Rosin, team principal PREMA, ha voluto dare il benvenuto al nuovo acquisto: "Siamo particolarmente impazienti di lavorare con Zak. Siamo stati impressionati dai risultati ottenuti nella sua prima stagione in F3”.

“Porterà la sua esperienza, e questo è un aspetto che apprezziamo sempre molto, ed ha già svolto un lavoro eccezionale nei test post-stagionali. Siamo certi che Zak si troverà bene nel nostro ambiente e siamo altrettanto felici di lavorare con la Williams Driver Academy e grati per la fiducia che ci hanno accordato".

Grande soddisfazione è stata espressa da O’Sullivan per l’accordo con il team italiano che lo rende d’obbligo uno dei favoriti per la prossima stagione.

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del team PREMA per la stagione 2023 della FIA Formula 3. Sarà un ambiente nuovo per me, ma la storia di PREMA dice tutto e spero di poter disputare una buona stagione insieme a loro.

“Le prime impressioni nei test sono state buone e il ritmo è stato piuttosto forte. Stavo ancora imparando a conoscere la macchina, dato che ci sono alcune differenze, oltre che a conoscere tutto il team e gli ingegneri ed imparare anche un po' di italiano!".

Con la scelta di O’Sullivan il team PREMA avrà tre piloti supportati da programmi di team presenti in Formula 1. Se l’inglese, infatti, fa parte della Academy Williams, Ralf Aron è membro del junior team Mercedes mentre Dino Beganovic è uno dei gioiellini della Ferrari Driver Academy.