F3: Piastri e Sargeant penalizzati al termine di Gara 2

Pioggia di penalità al termine di Gara 2 a Monza e classifica finale parzialmente rivoluzionata a tavolino. I piloti sanzionati dai commissari sono stati Liam Lawson, Clement Novalak, Bent Viscaal, Oscar Piastri e Logan Sargeant.

Il pilota del team Hitech GP, giunto sul secondo gradino del podio, è stato punito con 10 secondi di penalità per non aver lasciato abbastanza spazio a Lirim Zendeli alla prima variante in occasione di un duello col tedesco della Trident al nono passaggio.

Lawson è stato così retrocesso in settima posizione ed al secondo posto è stato così promosso Theo Pourchaire davanti al compagno di team Alexander Smolyar al primo podio stagionale.

Per Viscaal, invece, i commissari hanno optato per una squalifica dalla classifica di Gara 2 per un comportamento irregolare in regime di parco chiuso. Il pilota della MP Motorsport non aveva ricollocato il volante all’interno della vettura ed un meccanico della squadra ha effettuato questa operazione senza chiedere alcuna autorizzazione al delegato tecnico facendo così scattare la squalifica.

Clement Novalak, protagonista negativo delle 2 gare di Monza, è stato punito con 10 secondi di penalità, poi convertiti in 5 posizioni di arretramento sulla griglia di Gara 1 al Mugello, per aver provocato la collisione tra Michael Belov ed Oscar Piastri che ha causato il ritiro del pilota del team Prema.

Lo stesso Piastri, in maniera inattesa, è stato sanzionato con la medesima penalità per non aver lasciato abbastanza spazio a David Beckmann nelle fasi iniziali della gara costringendo il tedesco della Trident al ritiro.

Anche Logan Sargeant è stato punito dai commissari ma con 3 posizioni di arretramento in griglia in occasione del prossimo appuntamento del Mugello. L’americano, infatti, è stato ritenuto responsabile del contatto avvenuto con il compagno di team Vesti nelle battute finali di Gara 2 costato il ritiro ad entrambi i piloti del team Prema.

L’ultimo round della stagione, che si disputerà la prossima settimana, si preannuncia infuocato…