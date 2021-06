F3, Paul Ricard: Leclerc perfetto nella doppietta Prema in Gara 2

Dalla delusione del venerdì alla gioia del sabato. Arthur Leclerc ha vissuto una vera e propria altalena di emozioni al Paul Ricard ed oggi è stato autore di una Gara 2 da assoluto protagonista conquistando un successo di forza.

Il monegasco ha posto le basi della vittoria in Gara 1 quando è stato autore di una rimonta capolavoro dal fondo dello schieramento sino alla dodicesima posizione. Il piazzamento del mattino gli ha regalato la pole di Gara 2 e Leclerc l’ha sfruttata al meglio.

Arthur è stato impeccabile allo spegnersi dei semafori, prendendo subito il comando delle operazioni, mentre pessimo è stato l’avvio di Crawford che ha immediatamente stallato ed è stato inghiottito dal gruppo.

Dell’errore dell’americano della Hitech GP ne ha subito approfittato Hauger, bravo ad evitare la vettura ferma in griglia per poi tentare di avere la meglio su Caldewell. L’inglese della Prema, però, non ha mollato un centimetro ed ha mantenuto con i denti la seconda posizione.

Caldwell, tuttavia, ha chiesto troppo alle proprie Pirelli nelle battute iniziali per cercare di ridurre il gap da Leclerc ed aumentare il margine su Hauger ed all’ottavo passaggio ha subito il sorpasso da parte del compagno di team.

Il pilota della monoposto numero 3 ha cercato di tenere il passo del leader della classifica, ma nella seconda metà di gara ha faticato enormemente per poi subire anche il sorpasso di un Martins in formato super.

Il pilota della MP Motorsport, scattato dalla casella numero 11, è stato autore di una progressione impressionante confermando l’ottimo feeling già visto al mattino e così come avvenuto in Gara 1 è riuscito ad ottenere un altro podio artigliando il terzo posto alle spalle di Hauger.

Il norvegese è stato una vera e propria macchina da guerra. Sempre lucido, sempre velocissimo, Dennis ha capito che la gara odierna era su Caldwell e non su Leclerc e non ha mai messo sotto stress le sue Pirelli per cercare di chiudere il divario da Leclerc. L’unico rimpianto per Hauger è stato il non aver ottenuto i punti supplementari del giro più veloce, strappati nel finale proprio da Martins.

Gara in solitaria per il duo Trident composto da Doohan e Novalak giunti rispettivamente in quinta e sesta posizione, mentre ben più intensa è stata la lotta tra Smolyar, Williams ed Iwasa.

Il russo, già vincitore di Gara 1, ha ancora una volta mostrato un ottimo passo ed al sedicesimo giro è riuscito ad avere la meglio sul giapponese con un sorpasso deciso alla staccata di curva 1.

Il pilota della Hitech GP non ha accettato la provvisoria retrocessione in ottava posizione ed ha provato in ogni modo a mettere nuovamente davanti il muso della sua vettura. Le traiettorie creative di Iwasa, però, hanno consentito a Williams di avvicinarsi e di beffare il giapponese al penultimo giro concludendo così un sabato decisamente positivo dopo il podio di Gara 1.

Chiude la top 10 un Frederik Vesti apparso ancora una volta irriconoscibile. Il pilota della ART Grand Prix ha faticato moltissimo in Gara 1 chiudendo in quindicesima posizione ed in Gara 2 è riuscito soltanto a recuperare 5 posizioni. Se vuole davvero lottare per il titolo deve necessariamente fare meglio di così ed il riscatto potrebbe arrivare già domani, quando partirà dalla pole per l’ultima gara del weekend.

