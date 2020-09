F3, Mugello: Hughes firma l'ultima sessione di Libere

Lo stupendo tracciato del Mugello ha ospitato i piloti della Formula 3 per l’ultimo appuntamento della stagione 2020 ed al termine del turno di Libere è stato Jake Hughes a firmare il miglior crono della sessione in 1’36’’423.

Il pilota inglese, già vincitore a Monza, ha trovato subito un grande feeling con il circuito toscano e si candida ad un ruolo da protagonista in un weekend decisamente infuocato nel quale i principali protagonisti del campionato dovranno scontare numerose penalità nella griglia di Gara 1.

Anche in questo turno i nomi noti si sono affacciati nelle posizioni di vertice. Alle spalle di Hughes, con un ritardo inferiore al centesimo, troviamo un Lirim Zendeli apparso subito in grande sintonia con la sua Trident, mentre il terzo riferimento della mattinata è stato firmato da Dennis Hauger.

Il campione 2019 della F4 italiana ha incontrato del traffico nel giro buono che lo ha leggermente ostacolato ma è poi riuscito a sfruttare la scia di una vettura del team MP Motorsport per chiudere con il crono di 1’36’’554 davanti all’altra monoposto del team Trident affidata David Beckmann.

In luce anche Theo Pourchaire in questa sessione. Il rookie francese ha pagato un ritardo di 257 millesimi dalla vetta ma anche oggi è stato il miglior portacolori della ART Grand Prix.

L’aria di casa continua a far bene a Matteo Nannini. Il pilota del team Jenzer, in luce in Gara 1 a Monza, ha ottenuto il sesto riferimento in 1’36’’813 mettendosi davanti a Sebastian Fernandez per soli 48 millesimi e confermando una costante crescita che si spera possa proseguire anche il prossimo anno.

Decisamente più attardati i principali rivali per il titolo. Logan Sargeant, che in Gara 1 sarà arretrato di 3 posizioni in griglia, ha chiuso con l’ottavo crono in 1’36’’871 precedendo di pochi millesimi Vesti e Lawson, mentre Oscar Piastri, che in Gara 1 dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia, ha ottenuto il tredicesimo tempo senza riuscire a scendere sotto il muro del minuto e trentasette secondi.