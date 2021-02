F3: MP Motorsport annuncia Caio Collet e Victor Martins

I due grandi rivali della stagione 2020 della Formula Renault Eurocup, Victor Martins e Caio Collet, saranno adesso compagni di team in Formula 3.

Al termine della conferenza stampa odierna, dove entrambi sono stati confermati nel vivaio della Alpine, il team MP Motorsport ha annunciato l’ingaggio del francese e del brasiliano per la stagione 2021.

Per Martins arriva così il tanto atteso salto di categoria dopo 3 anni trascorsi nella serie organizzata dalla Casa francese che l’ha visto conquistare il titolo soltanto lo scorso anno dopo due tentativi andati a vuoto, mentre per Collet il passaggio in Formula 3 sembra essere la giusta ricompensa dopo un 2020 vissuto da protagonista ma chiuso al secondo posto in classifica a causa di episodi sfortunati negli ultimi appuntamenti della stagione.

Per Martins quello in MP Motorsport sarà un ritorno dopo aver difeso i colori della squadra olandese nel 2019: “E’ stata una lunga attesa, ma finalmente sono in Formula 3. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, ed anche se lavorerò con ingegneri e meccanici differenti posso dire di conoscere già la squadra”.

“Voglio creare un ambiente positivo intorno a me e lavorare il più duramente possibile. Sarà fantastico correre negli stessi weekend della Formula 1. Questo ti fa capire quanto sei vicino al tuo obiettivo”.

Caio Collet sarà senza dubbio uno dei rookie da tenere d’occhio quest’anno: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione. In Formula 3 hai una maggiore attenzione addosso e sarà importante ottenere ottime performance ogni weekend”.

“E’ una serie molto competitiva con alcuni dei migliori piloti in circolazione- Sarà una battaglia dall’inizio alla fine, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere il titolo”.