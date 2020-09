F3, Monza: Pourchaire centra la prima pole nel caos

Ci si aspettava una Qualifica caotica come 2019 è così è stato. Anche quest’anno a Monza il turno che ha determinato lo schieramento di partenza di Gara 1 è stato fortemente influenzato dal traffico di numerosi piloti lenti che ha danneggiato chi, invece, si trovava nel giro lanciato.

Ad emergere dal caos, ma con giallo, è stato un Theo Pourchaire autore di un giro semplicemente pazzesco. Il ragazzino francese, infatti, ha chiuso con il crono di 1’37’’301 ma ha fatto la differenza nel settore centrale rifilando mezzo secondo a tutto il gruppo per poi chiudere il proprio tentativo con 4 decimi di vantaggio su Lirim Zendeli.

Pourchaire, però, è stato messo sotto investigazione insieme a Novalak per un impedimento avvenuto tra i due piloti, ma con tutta probabilità ne uscirà senza sanzioni avendo peggiorato i suoi parziali nel T3 e potrà così festeggiare la sua prima pole nella categoria.

Zendeli ha dato tutto nel suo ultimo tentativo ma non ha potuto nulla contro Pourchaire dovendosi così accontentare di chiudere la prima fila scattando dalla seconda casella, mentre la seconda fila vedrà partire dalla terza posizione un Alexander Smolyar bravissimo nel riscattare nei minuti conclusivi una sessione partita in grandi difficoltà.

Smolyar ha ottenuto il tempo di 1’37’’788, identico al millesimo a quello di Lawson, ma scatterà davanti al pilota della Hitech (responsabile dell’unica bandiera rossa del turno ndr.) per aver ottenuto il riferimento prima del rivale.

21 millesimi di ritardo sono invece costati a David Beckmann la partenza dalla quarta casella. Il tedesco della Trident dovrà così aprire la terza fila davanti alla Prema di un Frederik Vesti primo a non scendere sotto il muro del minuto e trentasette secondi.

Ottima la sessione disputata da Matteo Nannini. Il pilota del team Jenzer è stato bravo nel gestire alla perfezione il timing corretto per scendere in pista senza traffico e sfruttare al meglio la scia fornita dai rivali così da chiudere con il settimo tempo in 1’38’’036.

Il pilota italiano domani dovrà tenere a bada un Jake Hughes apparso davvero in palla sul tracciato brianzolo, ma ostacolato diverse volte dal traffico, ed anche il suo compagno di team Calan Williams autore del nono tempo.

Il leader del campionato, Logan Sargeant, ha completato la top ten con il tempo di 1’38’’095 e nonostante un risultato al di sotto delle aspettative ha potuto tirare un sospiro di sollievo guardando il dodicesimo tempo firmato dal suo diretto rivale in classifica, e compagno di team, Oscar Piastri.

Lo schieramento di partenza di Gara 1, però, potrebbe essere stravolto proprio per il comportamento tenuto da numerosi piloti che hanno rallentato in più occasioni sino a creare un vero e proprio ingorgo che ha rovinato i tentativi dei rivali. La storia del 2019 potrebbe così ripetersi.