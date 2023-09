F3 | Monza: Bortoleto vince il titolo piloti, Prema campione 2023

La stagione 2023 di Formula 3 è arrivata al termine con l'ultimo appuntamento di Monza, consegnando il titolo a Gabriel Bortoleto, il pilota che ha mostrato maggior costanza durante l'arco del campionato.

Il brasiliano ha conquistato l'alloro già al termine delle qualifiche, dato che nessuno dei due rivali diretti, Paul Aron e Pepe Martì, sono riusciti a conquistare la pole position, anche se, chiaramente, Bortoleto ha dovuto attendere la corsa ed eventuali penalità sulla griglia di partenza per poter celebrare.

Le due vittorie di tappa sono andate a Colapinto ed Edgar, mentre Prema si è aggiudicato il titolo tra le squadre.

Gabriele Bortoleto Photo by: James Gasperotti

Sprint Race: vince Colapinto, Bortoleto con il titolo in tasca

Franco Colapinto ha conquistato a Monza la sua seconda vittoria in Formula 3, respingendo gli attacchi del compagno di squadra Mari Boya e del neo-campione Gabriel Bortoleto, il quale ha conquistato il titolo alla fine della qualifica.

I piloti della MP Motorsport hanno lottato per la testa della corsa, scambiandosi più volte le posizioni durante i 18 giri della gara sprint, ma il giovane portacolori dell’Accademia Williams Colapinto ha avuto la meglio dopo una lunga lotta. Boya ha strappato il comando al poleman Colapinto al via, ma la gara è stata rapidamente neutralizzata dopo che Caio Collet, Paul Aron e Jonny Edgar sono arrivati al contatto nelle retrovie.

In tutto ciò anche Pepe Martì ha da recriminare, perché il giovane pilota da poco entrato nella Red Bull Academy è stato costretto al ritiro dopo aver danneggiato la sospensione proprio nel contatto alla prima curva dopo lo spegnimento dei semafori.

La gara è ripresa al quinto giro, con O'Sullivan che ha fatto progressi solidi, guadagnando due posizioni in cinque curve e arrivando quarto.

Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Colapinto ha ripreso il comando nel corso del decimo giro alla prima curva, ma da quel momento lui e Boya si sono scambiati più volte la posizione. L'argentino ha poi accumulato un vantaggio sufficiente per tenere a bada Boya, prima che Bortoleto (Trident) passasse in seconda posizione alla Variante della Roggia, lasciando a Boya il terzo posto.

Taylor Barnard ha concluso al quarto per Jenzer Motorsport, mentre Luke Browning di Hitech ha raggiunto la quinta dopo una superba rimonta dalla ventessima posizione in griglia, essendo stato squalificato dalle qualifiche. Leonardo Fornaroli ha chiuso terzo con la Trident, mentre il compagno di squadra Oliver Goethe ha ottenuto un buon settimo nonostante un breve passaggio nella via di fuga alla curva 1 nelle fasi finali. Gabriele Mini (Hitech), il pilota Campos Christian Mansell e Nikola Tsolov (ART) hanno completato la top 10, con O'Sullivan retrocesso alla dodicesima posizione causa della sua penalità.

Le Rodin Carlin di Francesco Simonazzi e Ido Cohen sono state squalificate dopo che tutti e cinque i piloti sono stati giudicati in violazione del Codice Sportivo Internazionale della FIA, dopo che i loro pneumatici erano stati cambiati mentre le vetture erano in regime di parco chiuso.

Gabriel Bortoleto, Trident Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Feature Race: prima vittoria per Edgar

Nella Feature Race, Jonny Edgar ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3 a Monza, dovendo gestire ben quattro Safety Car nell'ultima gara della stagione. Il pilota dell'MP Motorsport si è schierato quarto, ma è stato promosso al terzo posto dopo che il poleman Oliver Goethe ha dovuto gestire un problema sulla sua auto nel giro di formazione.

Con Goethe che non ha preso il via, Collet ha guidato Aron in partenza, prima che un breve contatto con la ghiaia alla seconda chicane facesse scivolare l'estone in quarta posizione, consentendo a Edgar di passare al secondo posto.

La prima safety car è intervenuta dopo che Franco Colapinto della MP Motorsport si è fermato alla curva 5 dopo essere stato costretto a finire sulla ghiaia. La gara è ripresa al quarto giro, con Edgar che ha preso il comando per la prima volta due giri più tardi, mentre O'Sullivan ha conquistato la terza posizione dopo che Bortoleto è finito nella via di fuga di curva 1, precipitando in nona posizione.

Edgar ha poi passato il pilota della Prema Paul Aron per strappare il secondo posto anticipando la prima interruzione. Alla ripresa della gara, ha superato per la prima volta Caio Collet e i due si sono scambiati il comando più volte nei giri successivi.

Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight guida Nikola Tsolov, ART Grand Prix Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La vettura di sicurezza è intervenuta quasi subito, dopo che Gregoire Saucy della ART è finito nella ghiaia alla Lesmo 2. L'azione è ripresa al nono giro, con Aron scivolato in undicesima posizione dopo un duello con Leonardo Fornaroli, con quest’ultimo che ha poi ricevuto una penalità di cinque secondi per l'incidente.

Collet ha preso il comando da Edgar alla ripartenza, prima che il britannico riprendesse il controllo alla seconda chicane. Anche se Collet è tornato in testa due giri dopo, Edgar lo ha passato ancora una volta alla curva 1 al 13° giro per riprendere il comando, prima che la terza safety car intervenisse per Sebastian Montoya (Hitech), spinto nella ghiaia della curva 5 dal compagno di squadra Gabriele Mini.

Dopo la ripartenza, la vettura di sicurezza ha fatto il suo ritorno in pista per un altro ritiro, quello di Pepe Martì, che ha così concluso un weekend da dimenticare. L’ultimo giro di gara ha visto Edgar mantenere la testa della corsa e, nonostante i migliori tentativi di Collet di tenere testa a O'Sullivan, è stato poi passato sia dall’inglese che da Barnard all’esterno di curva 1 con una bellissima manovra.

Collet si è così dovuto accontentare del quarto posto, con Bortoleto quinto e Mari Boya sesto. Settimo posto per Aron, con Christian Mansell ottavo per Campos davanti alla terza Prema di Dino Beganovic. Rafael Villagomez ha completato la top 10 per VAR.