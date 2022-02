F3 | Martins passa in ART Grand Prix, Collet resta con MP

Carica lettore audio

Anche nel 2022 Victor Martins e Caio Collet saranno presenti in Formula 3. Il francese ed il brasiliano, attualmente presenti nel vivaio Alpine, proseguiranno nella terza categoria per un’altra stagione, ma mentre Collet continuerà a vestire i colori della MP Motorsport, Victor Martins passerà alla ART Grand Prix.

Per il transalpino si tratta di un ritorno perché proprio con la squadra francese era riuscito a trionfare nel 2020 in Formula Renault Eurocup imponendo ai danni dello stesso Collet.

Con l’annuncio di Martins la ART Grand Prix completa così la sua line-up per la Formula 3 e può contare un trio di piloti davvero valido: Martins, Saucy e Correa.

“Sono davvero felice di tornare a lavorare daccapo con ART Grand Prix. Questa volta affronteremo insieme la stagione 2022 di Formula 3 dopo aver ottenuto il successo nel 2020”.

“Sono emozionato per questa opportunità. I nostri obiettivi sono importanti e siamo pronti a raggiungerli. Ho lavorato sodo nel corso della pausa invernale per farmi trovare pronto sin dall’inizio e non vedo l’ora di tornare in macchina”.

Caio Collet affronterà la stagione conoscendo già la realtà della MP Motorsport ed il suo obiettivo sarà senza dubbio quello di migliorare il nono posto in classifica centrato lo scorso anno.

“Sono davvero felice di continuare in Formula 3 con MP Motorsport e di poter contare ancora sul supporto della Alpine Academy. Stiamo stati forti nel 2021 nonostante una concorrenza di grande livello in un campionato molto competitivo”.

“Grazie all’esperienza che ho acquisito nella mia prima stagione punto a migliorare i risultati ottenuti nel mio anno di debutto. Non vedo l’ora di tornare a correre e respirare l’atmosfera dei weekend di gara di fronte ai fan della Formula 1”.

Collet avrà come compagno di team il veterano Alexander Smolyar, proveniente dalla ART Grand Prix, mentre il team MP Motorsport deve ancora annunciare il nome che andrà ad occupare l’ultimo sedile rimasto vacante.