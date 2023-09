F3 | Il Red Bull junior team si allarga: arriva Pepe Martì

L’accademia Red Bull si allarga. A partire dall’appuntamento di Monza, ultima tappa della stagione 2023 di Formula 3, Pepe Martì ha annunciato il suo ingresso nel Junior Team della squadra di Milton Keynes, da anni alla ricerca di talenti da supportare nelle categorie propedeutiche.

Il giovane pilota spagnolo è al suo secondo anno in Formula 3 e, nel corso di questo campionato, ha accumulato tre vittorie, tra cui la prima della stagione nella gara di apertura in Bahrain, e un terzo posto a Silverstone.

“Pepe si unisce al Red Bull Junior Team e presenterà il suo nuovo casco durante il finale di stagione della #F3 questo fine settimana a Monza”, si legge in un breve comunicato diffuso dal Red Bull Junior Team sui propri canali social network.

Attualmente Martì si trova al terzo posto in classifica, con la possibilità di vincere il titolo nella tappa finale a Monza, anche se si tratta di una missione impossibile. Infatti, a Gabriel Bortoleto basteranno pochi punti per laurearsi campione dato che può contare su un vantaggio di ben 38 lunghezze sul secondo classificato, ovvero Paul Aron, mentre Martì segue a un solo punto di distanza.

Tuttavia, per lo spagnolo l’ultimo appuntamento dell’anno può rappresentare una buona opportunità di concludere in bellezza la stagione e per inaugurare al meglio la sua collaborazione con la Red Bull. In Italia la livrea della vettura non cambierà, rimanendo identica a quella usata nel resto del campionato, mentre tuta e casco vedranno i classici colori dello junior team, con il marchio di bevande energetiche ben presente sull’attrezzatura per scendere in pista.

Al momento, il futuro dello spagnolo è ancora ignoto, ma poter contare sul supporto della Red Bull indubbiamente può risultare decisivo nella ricerca di un sedile nelle categorie propedeutiche.