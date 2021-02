F3: la Trident schiera Clement Novalak

Clement Novalak passerà alla Trident per la sua seconda stagione in FIA Formula 3 Championship.

Il francese approda alla squadra tricolore dopo una prima annata passata in Carlin Buzz Racing, dove ha collezionato due podi e il 12° posto finale.

Novalak, che ha vinto il titolo britannico 2019, si aggiunge a David Schumacher, mentre il terzo pilota verrà annunciato prossimamente.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport: “Clément è un pilota veloce e competitivo. Ha molte qualità, è entusiasta ed è estremamente dedicato nel lavoro. Mi piace molto il suo approccio e metodo di lavoro. Siamo molto soddisfatti che faccia parte del nostro line-up 2021 nel FIA Formula 3 Championship. Novalak ha impressionato lo staff tecnico del Trident Motorsport in occasione dei post-season test, creando velocemente con tutti i membri del team una promettente alchimia. Sono certo che Clément disputerà una stagione molto competitiva con i nostri colori. Già nel 2020, il ventenne pilota francese ha espresso un rimarchevole potenziale, seppur tra alti e bassi. Se compirà il salto di qualità che mi aspetto, penso davvero che il nostro pilota sarà tra i protagonisti della stagione 2021”.

Clément Novalak: "Sono felice di annunciare che quest'anno correrò sotto le insegne Trident. Sono onorato di poter entrare in un team così prestigioso, e spero di sfruttare quest'opportunità per raggiungere i miei obiettivi. L'esperienza con la squadra durante i test di fine 2020 è stata straordinaria, e mi sono sentito davvero a mio agio. Non vedo quindi l'ora di correre con i loro colori nel 2021."