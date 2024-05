F3 | Imola: trionfo Goethe-Meguetounif. Fornaroli vola in classifica

Come in Formula 1 e Formula 2, anche in Formula 3 non sono mancati finali entusiasmanti e incerti fino alla fine, con una classifica cambiata anche più volte. Nella sprint race non è mancata la confusione, sia per le tante Safety Car che hanno minato l’andamento della gara, sia per le varie penalità che hanno cambiato più volte la classifica.

Ad imporsi nella gara del sabato è stato Oliver Goethe, che ha così conquistato il suo primo successo in F3 nel corso di questa stagione, che si somma a quello ottenuto lo scorso anno a Silverstone. Delusione per Noel Leon, che in un primo momento sembrava avere la vittoria in mano, ma che non solo si è fatto sorprendere dal tedesco proprio negli ultimi istanti della gara, ma che ha anche subito una penalità dopo la corsa scivolando al terzo posto finale.

Al contrario della sprint, la feature race si è dimostrata molto più lineare, con la vittoria di Sami Meguetounif davanti proprio a Goethe e Fornaroli, che così prende la testa della classifica davanti a Luke Browning, quarto nella gara della domenica. Quinto Beganovic davanti al compagno di squadra Gabriele Minì, autore di una buona rimonta dopo un problema in partenza che lo aveva fatto scivolare fuori dalla zona punti.

Noel Leon, Van Amersfoort Racing Foto di: Formula Motorsport Ltd

Sprint race: cambia la classifica dopo la gara

Noel Leon credeva di aver ottenuto la sua prima vittoria in F3 in circostanze drammatiche a Imola, in una gara sprint che ha visto quattro interventi della Safety Car, limitando di fatto il tempo in pista in cui i vari piloti hanno potuto lottare.

Leon aveva gestito al comando le varie interruzioni e, inizialmente, sembrava avesse vinto proprio lui, nonostante avesse tagliato il traguardo in seconda posizione dopo essere stato sorpreso alla ripartenza finale nell’ultimo giro dopo un periodo di Virtual Safety Car. Tuttavia, subito dopo la corsa, era stato promosso nuovamente al primo posto quando il secondo classificato, Oliver Goethe, aveva ricevuto una sanzione di cinque secondi per un'infrazione sotto Safety Car in una delle numerose ripartenze.

Leon ha beneficiato delle penalità di Goethe e Tramnitz, ma la sua gioia è durata poco a causa di un’altra indagine post-gara, che lo ha fatto scivolare al terzo posto. L'incidente ha riguardato la penultima ripartenza in regime di Safety Car, durante la quale Leon è stato accusato di non aver seguito le istruzioni del direttore di gara in merito al movimento da compiere durante una ripartenza.

Le note dell'evento spiegavano che: "Per ridurre il rischio di un incidente alla ripartenza, non è consentito muoversi dall'ingresso della curva 17 fino a quando il pilota non supera la linea”. Più in generale, infatti, il regolamento prevede che: “Per evitare la probabilità di incidenti prima del rientro ai box della safety car, dal momento in cui si spengono le luci sulla vettura di sicurezza i piloti devono procedere a un'andatura che non preveda accelerazioni o frenate irregolari né manovre che possano mettere in pericolo altri piloti o ostacolare la ripartenza".

Podio: Oliver Goethe, Campos Racing, Noel Leon, Van Amersfoort Racing, Tim Tramnitz, MP Motorsport Foto di: Formula Motorsport Ltd

L'analisi dell'incidente mostra che tutti i piloti hanno continuato a muoversi dopo lo spegnimento delle luci della Safety Car, ma a parte Leon, il resto del gruppo ha interrotto il movimento dopo la curva 16, mentre il pilota della VAR ha proseguito, subendo così una penalità.

In una partenza tipicamente frenetica, Kaper Sztuka, autore della pole, è scivolato fuori dalla zona podio fino al quinto posto finale, mentre Leon, Tramnitz e Goethe, con quest’ultimo che partiva dal sesto posto, hanno recuperato terreno. Tuttavia, subito dopo pochi secondi è stato necessario un primo intervento della Safety Car, quando la vettura di Mari Boya è finita in testacoda alla Villeneuve nel primo giro. Dopo una breve indagine, i commissari hanno inflitto a Tommy Smith una penalità di 10 secondi per aver causato l’incidente.

Alla ripresa della gara, il contendente al campionato Leonardo Fornaroli è stato coinvolto in un'accesa battaglia con il pilota dell'AIX Nikita Bedrin per la tredicesima posizione, con un duello che si è però concluso nella ghiaia, spingendo a un altro intervento della Safety Car. Non appena la gara è ripresa, è stata nuovamente interrotta per un contatto tra Charlie Wurz e Callum Voisin alla Tosa, cosa che è valsa all'austriaco una penalità di 10 secondi.

Noel Leon, Van Amersfoort Racing Foto di: Formula Motorsport Ltd

Subito dopo è seguito un altro intervento della safety car, quando Sami Meguetounif ha urtato il posteriore di una delle vetture Prema nel corso della corsa al Tamburello, ritrovandosi bloccato nella ghiaia.

All'ultimo giro, la safety car virtuale è intervenuta per coprire l'incidente che ha messo fuori gioco il leader della classifica Browning, ma i commissari hanno rimosso la vettura in tempo per lasciare spazio ai piloti di percorrere le ultime curve. Infatti, quando è stata data bandiera verde in uscita dalla Variante Alta, Goethe ha colto di sorpresa Leon e ha preso il comando a due sole curve dalla fine. Inizialmente si pensava, per l’appunto, che la penalità rifilata a Goethe avesse cambiato la classifica, ma altri interventi post-gara hanno consegnato al tedesco il successo.

Feature Race: prima vittoria per Meguetounif

Rispetto alla gara sprint, che ha visto quattro interventi della Safety Car e un periodo di Virtual Safety Car, la Feature Race è stata molto più tranquilla senza particolari interruzioni, con solo una breve bandiera gialla esposta quando Tommy Smith è finito nella ghiaia nelle prime fasi della corsa.

Il francese aveva iniziato la gara della F3 in terza posizione, dietro ai suoi compagni di squadra del Trident Leonardo Fornaroli e Santiago Ramos, autore della pole position. Goethe, però, è stato autore di un’ottima partenza, guadagnando subito tre posizioni rispetto al settimo posto in griglia, mentre Gabriele Mini è stato suo malgrado autore di uno scatto poco felice scivolando fuori dalla top ten.

Sami Megeutounif, Trident Foto di: Formula Motorsport Ltd

Ramos, autore della pole position, è stato protagonista di un'ottima fase iniziale della gara, ma a metà gara il suo ritmo è calato e alla fine ha tagliato il traguardo in ottava posizione, ottenendo il suo terzo piazzamento a punti della stagione.

La risalita di Meguetounif è stata favorita da un errore di Fornaroli, che ha fatto scendere l'italiano in quinta posizione, che chiaramente ha semplificato il compito del francese. Tuttavia, la mossa decisiva è arrivata più tardi, nel corso del diciottesimo giro, quando ha superato Goethe al Tamburello trovando la manovra che gli ha garantito la sua prima vittoria in F3.

Il risultato della Feature Race indica una cosa importante, ovvero la tendenza a non avere vincitori che si ripetono in questa stagione con Luke Browning, Arvid Lindblad, Martinius Stenshorne, Dino Beganovic e Goethe che si sono spartiti gli altri cinque appuntamenti disputati prima della gara della domenica a Imola.

Leonardo Fornaroli, Trident Foto di: Formula Motorsport Ltd

Alle spalle del francese hanno chiuso Goethe e Fornaroli, che ha così conquistato il podio nel Gran Premio di casa, una bella soddisfazione per il giovane italiano, soprattutto considerando che ha preso la testa della classifica con tre punti di vantaggio su Browning. Nel suo caso, la costanza di risultati, se non per uno zero nella sprint race di Imola, sta facendo la differenza, anche se non ha ancora vinto una gara.

È proprio grazie al terzo posto nella Feature Race, che gli ha permesso di precedere Browning, che Fornaroli è riuscito a prendere la testa del campionato. Quinto posto per Dino Beganovic con la Prima Prema, terzo in classifica generale a pari punti con Gabriele Minì. L’italiano è stato autore di un’ottima rimonta dopo il problema alla partenza e, nonostante non abbia ancora vinto una gara, per ora è stato uno dei soli due ploti, insieme a Goethe, ad andare a punti in ogni singola gara disputata quest’anno.

Settimo posto per Lindblad, davanti a Ramos, Boya e Montoya.