Le modifiche apportate al calendario di Formula 1 hanno avuto effetto anche per quello riservato alla Formula 3.

La scorsa settimana è arrivata l’ufficialità della cancellazione del GP di Turchia (a sua volta subentrato a quello del Canada) a causa delle limitazioni previste dal governo inglese che ha inserito proprio la Turchia nella cosiddetta lista ‘rossa’.

Per tutti i soggetti rientranti dalle nazioni presenti in questo elenco sono previste restrizioni inderogabili da rispettare, compreso l’obbligo di una quarantena di dieci giorni da trascorrere in hotel predisposti dalle autorità sanitarie inglesi.

Per fare in modo che il calendario 2021 della Formula 1 potesse contare ancora su 23 gare gli organizzatori del campionato hanno disposto un doppio round in Austria, così come già accaduto lo scorso anno.

Il Gran Premio della Stiria si disputerà il 27 giugno, mentre il GP d’Austria è stato confermato per il 4 luglio. Questo cambiamento, però, ha costretto gli organizzatori del Gran Premio di Francia ad anticipare di una settimana l’appuntamento del Paul Ricard che si terrà così il 20 giugno prossimo.

La Formula 3 si è così dovuta adeguare alle scelte della “sorella maggiore” per consentire ai piloti della serie di poter disputare il secondo round della stagione.

Il calendario 2021 della F3 è al momento confermato, ma bisognerà valutare l’andamento della pandemia per capire se ci saranno stravolgimenti nei restanti sei round previsti per questa stagione.