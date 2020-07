F3: il diluvio cancella le Qualifiche in Ungheria

E' stata la pioggia l'assoluta protagonista di quella che avrebbe dovuto essere la sessione di qualifiche della Formula 3 all'Hungaroring.

Poco prima della partenza, infatti, un vero e proprio nubifragio si è scatenato sul tracciato nei pressi di Bupest ed i piloti scesi in pista hanno avuto notevoli difficoltà nel tenere in strada le proprie monoposto.

Lirim Zendeli prima e Liam Lawson poi sono andati a finire in ghiaia dopo aver perso il controllo delle vetture e data la situazione complicata la direzione gara ha deciso di esporre la bandiera rossa imponendo a tutti i piloti di tornare in corsia box.

Il perdurare delle precipitazioni, e l'imminente avvio della seconda sessione di libere della Formula 1, ha fatto propendere poi per la cancellazione del turno.

Ancora nulla è stato deciso in merito a come sarà stilata la griglia di partenza. La speranza della maggior parte dei team è di riuscire a recuperare la sessione dopo le qualifiche della Formula 2, ma qualora ciò non fosse possibile si dovrebbe ricorrere ai tempi ottenuti nelle Libere.