F3: il Campos Racing punta su Lorenzo Colombo per il 2021

Dopo aver annunciato l’ingaggio di Amaury Cordeel nella giornata di ieri, il team Campos ha svelato oggi il secondo nome della sua line-up per la stagione 2021 della Formula 3, ed anche in questo caso si tratta di un pilota con un passato in Formula Renault Eurocup.

Sarà Lorenzo Colombo a calarsi nella seconda monoposto messa a disposizione dal team spagnolo. Un passaggio di categoria ampiamente meritato per l’italiano che lo scorso anno ha concluso in crescendo la sua avventura in Formula Renault Eurocup con un dominio totale nell’ultimo round del Paul Ricard.

“Sono estremamente contento di unirmi al team Campos Racing per disputare il FIA F3” ha dichiarato Colombo. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare col tempo ed imparare quante più cose possibili prima dell’inizio della stagione. Sento di essere pronto per dare il meglio”.

Adrian Campos jr., direttore sportivo del team, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto: “Già in passato abbiamo provato a schierare Colombo nella nostra squadra senza però riuscirci per una serie di ragioni”.

"E’ sempre stato molto vicino alla squadra ed è quel tipo di pilota che mio padre seguiva fin dal nostro primo incontro avvenuto già quattro anni fa. Sono sicuro che Lorenzo riuscirà a dimostrare durante questa stagione perché mio padre ha creduto in lui e lo ha valutato come un pilota di grande talento con un potenziale enorme".