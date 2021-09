F3: Hauger chiude i giochi in anticipo in Gara 1 a Sochi

Dennis Hauger ce l’ha fatta. Con due gare di anticipo il pilota del team Prema è riuscito a chiudere matematicamente la lotta per il titolo e laurearsi campione 2021 della Formula 3 scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della categoria accanto a quelli di Robert Shwartzman e Oscar Piastri.

Il pilota norvegese ha riscattato con un campionato corso in maniera magistrale un 2020 altamente deludente vissuto con i colori della Hitech GP. Passato al team Prema, Hauger è tornato il rullo compressore visto nel 2019 in Formula 4 italiana.

Quattro vittorie e tre pole sono il bottino parziale conquistato da Hauger in questo campionato, ma oggi King Dennis ha sfiorato il quinto successo con una rimonta pazzesca.

Al via il pilota della Prema è stato autore di una buona partenza ed ha tenuto a bada un Collet molto aggressivo che gli si era affiancato nelle prime curve.

Mantenuta la quarta piazza, Hauger ha iniziato a pestare forte sul pedale del gas mettendo nel mirino dapprima Jak Crawford e subito dopo Victor Martins.

Il francese della MP Motorsport si è rivelato un avversario ostico da superare, ma il norvegese non ha fatto calcoli ed ha ascoltato gli incitamenti giunti via radio dal suo muretto per sopravanzare Martins all’undicesimo passaggio con una manovra splendida.

Salito in seconda piazza, Hauger non è però riuscito a scappare via ed ha visto la monoposto del francese sempre più minacciosa negli specchietti. Un grande aiuto è arrivato, in modo inatteso, dal terzo pilota della MP Motorsport: van der Helm.

Il motore KO della vettura olandese ha richiesto la neutralizzazione con Virtual Safety Car ed alla ripartenza Hauger è riuscito ad uscire dalla zona DRS di Martins ed accorciare il gap da Sargeant.

Dennis è diventato sempre più minaccioso alle spalle dello statunitense e se ci fosse stato un giro in più sarebbe riuscito a rendere questa giornata storica con una vittoria di forza.

Alle spalle di Martins, oggi terzo, si è messo in luce Clement Novalak. Il pilota della Trident è stato autore di una manovra da applausi ai danni di Collet nei giri finali quando ha beffato il brasiliano in Curva 1 con una staccata capolavoro.

Buona la gara di Lorenzo Colombo, oggi quinto, che ha chiuso davanti ad un Arthur Leclerc protagonista di una rimonta da applausi. Il monegasco, fuori dalla top 10 in qualifica, ha spremuto al massimo la propria Prema ed è riuscito a districarsi nel traffico iniziale concludendo in una sesta piazza che consente al team italiano di guadagnare punti preziosi nella classifica riservata alle squadre.

Vesti e Correa hanno chiuso in ottava e nona piazza, ma il pilota junior della ART Grand Prix è stato autore ancora una volta di una gara incolore che ha rappresentato perfettamente questa stagione.

La top 10 si è completata con Iwasa, mentre Crawford e Hoggard, undicesimo e dodicesimo, domani occuperanno la prima fila di Gara 2.

Non ci siamo dimenticati di Jack Doohan. L’australiano della Trident ha compromesso ogni possibilità di tenere aperte le possibilità di titolo già al via quando è arrivato lungo in Curva 2 ed è letteralmente decollato su un cordolo.

Jack è retrocesso in diciassettesima piazza, ma ha poi faticato per tutta la gara sino a chiudere in quindicesima posizione e dire definitivamente addio al titolo.