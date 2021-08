F3: Frederick positivo al COVID, salta il round di Spa

Continua il periodo nero per Kaylen Frederick. Il pilota statunitense, già costretto a saltare Gara 3 in Austria e l’intero appuntamento dell’Hungaroring a causa di un infortunio alla mano rimediato nella seconda corsa del Red Bull Ring, non sarà presente questo fine settimana a Spa-Francorchamps.

Frederick, dopo essere stato sottoposto a tampone, è infatti risultato positivo al COVD-19 e non potrà quindi scendere in pista regolarmente.

“Sono assolutamente affranto” ha dichiarato Frederick. “Oltre ad essere doloroso, l'infortunio in Austria è stato un duro colpo perché ha comportato l’impossibilità di correre in Ungheria”.

“Il pensiero di poter tornare a correre a Spa mi ha davvero aiutato a spingere subito dopo l'intervento chirurgico. Tutto ciò che ho fatto è stato programmato per accelerare il mio recupero. Essere risultato positivo al COVID-19 è semplicemente straziante. Non mi sento troppo male, quindi resterò a casa, ma sarà terribile vedere tutti a Spa senza di me”.

Per Frederick, qualora non dovesse negativizzarsi in tempo, c’è il rischio concreto di saltare anche il prossimo appuntamento di Zandvoort che si disputerà la prossima settimana.

Il team Carlin, dopo aver sostituito il pilota statunitense in Ungheria con il “veterano” Jake Hughes, ha deciso di affrontare il round di Spa-Francorchamps con due sole monoposto.

Trevor Carlin ha aggiunto: “Questo è un duro colpo per Kaylen. Ha lavorato duramente per essere daccapo al 100% della condizione fisica per il weekend di Spa dopo aver già perso il round dell’Hungaroring”.

“Non appena sarà possibile inizieremo il lavoro di preparazione al simulatore insieme per essere pronti per l’appuntamento di Zandvoort. Gli auguriamo una pronta guarigione”.