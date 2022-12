F3 | Edgar correrà con MP Motorsport nel 2023

Carica lettore audio

Jonny Edgar diventa il secondo acquisto della squadra olandese, insieme a Mari Boya, promosso dal Campionato Europeo Formula Regional, mentre un terzo pilota deve ancora essere annunciato. Il 18enne britannico, membro del team Red Bull junior, ha avuto una stagione 2022 travagliata, interrotta con Trident, in quanto la diagnosi del morbo di Crohn lo ha costretto a saltare due gare.

Tuttavia, ha concluso la stagione con una serie di sei piazzamenti a punti consecutivi, che hanno portato il campione 2020 dell'ADAC Formula 4 al 12° posto in classifica, ottenendo esattamente il doppio dei punti della sua stagione da esordiente del 2021 alla Carlin. Edgar ha provato con MP Motorsport nei test di Jerez post-stagionali e si è impegnato con la squadra per il 2023, dichiarando che il campionato "sembra un affare incompiuto".

I piloti MP Caio Collet e Alexander Smolyar hanno vinto tre gare nel 2022 e si sono piazzati entrambi nella top 10, mentre il campione del 2022 Victor Martins si è piazzato quinto e ha vinto una volta nella sua stagione di debutto con MP nel 2021. "Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia MP per il 2023", ha dichiarato Edgar. "La squadra è una comprovata vincitrice di gare nella FIA Formula 3, un fatto che ha dimostrato costantemente nelle ultime stagioni”.

Edgar raced with Trident this season, but missed races due to Crohn’s disease Photo by: Red Bull Content Pool

“È stato bello poter iniziare a lavorare con la squadra a Jerez e incontrare Mari e tutti i ragazzi. Quest'anno è stato difficile per i miei problemi di salute, ma ho lottato e lavorato molto sulla mia forma fisica in macchina. Ora mi piace pensare di attaccare di nuovo la FIA F3, perché mi sembra un'impresa non ancora conclusa. Non vedo l'ora di partire!".

Il team principal di MP Motorsport, Sander Dorsman, ha dichiarato che Edgar "è un pilota eccezionale con un grande talento naturale" e si è detto entusiasta di lavorare con lui. "Non vediamo l'ora di contribuire a rilanciare la sua promettente carriera mettendogli a disposizione una vettura F3 competitiva. Ci è piaciuto molto lavorare con lui a Jerez e intendiamo aiutarlo a convertire tutta la sua evidente velocità grezza in risultati importanti. Avanti così nel 2023!".