F3 | Due piloti sospesi per aver corso in un altro campionato

Il weekend di Imola della Formula 3 inizia con una notizia che ha sorpreso il paddock e che, in qualche modo, inevitabilmente influenzerà il resto del campionato. La FIA ha infatti comunicato che Martinius Stenshorne e Nikola Tsolov sono stati sospesi per un appuntamento della stagione di Formula 3.

Stenshorne, che attualmente è 13° nella classifica della categoria propedeutica e che proprio ieri era stato annunciato come nuovo pilota dell’Accademia McLaren dopo la vittoria nella sprint in Australia, salterà il prossimo round a Silverstone che si sarebbe dovuto tenere a inizio luglio, mentre Tsolov salterà la tappa di Spa che era prevista per fine luglio.

Il motivo dell’esclusione è legato a un articolo del regolamento secondo cui i piloti che corrono in F3 non possono correre in altri campionati senza autorizzazione della FIA. Stenshorne ha infatti preso parte a una gara della GB3 a Silverstone a fine aprile: né lui né il suo team Hitech hanno informato la FIA, né hanno chiesto l’autorizzazione in anticipo. Anche Tsolov ha preso parte a un altro campionato, nel campionato Eurocup-3, dove avrebbe dovuto tra l’altro prendere parte a cinque appuntamenti durante la stagione.

Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, questa partecipazione in altre categorie viene considerata una violazione dei rigidi regolamenti sportivi, in quanto avrebbe dato ai due piloti un "vantaggio sportivo": non solo le vetture degli altri due campionati presentano delle somiglianze a quelle della F3, ma i piloti hanno anche corso su due piste che faranno parte della stagione di F3 nei mesi successivi. Di fatto, quindi, questi due elementi secondo la FIA garantiscono un vantaggio competitivo, perché è come se avessero già girato su quei tracciati in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Tuttavia, Stenshorne e Tsolov non sono gli unici due finiti sotto il mirino della FIA. Anche Arvid Lindblad è stato multato per lo stesso motivo ma, a differenza degli altri due, non è stato escluso dai prossimi appuntamenti. La differenza risiede nel fatto che il pilota della Prema ha solamente preso parte a una sessione di test di GB3, senza però prendere parte alla gara: come nel caso degli altri piloti, Lindblad ha spiegato che la sessione di prove è stata organizzata dal suo management, mentre Prema non era a conoscenza della partecipazione del pilota al test.

Oltre all'esclusione, a Stenshorne sono stati aggiunti quattro punti alla licenza per un totale di dieci punti in dodici mesi: ciò significa che, se dovesse accumulare altri due punti, arriverebbe un’altra esclusione. Stessa sanzione anche per Tsolov.

Il documento della FIA spiega le ragioni della dura sanzione: "Il pilota della vettura 15 ha spiegato di non essere a conoscenza dei requisiti dell'articolo 10.4 e che entrambe le attività, il test e la sua partecipazione all'evento GB3, sono state organizzate dal suo team".

Nikola Tsolov, Gran Premio ART, Laurens van Hoepen, Gran Premio ART Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Il rappresentante del team ha spiegato di non essere a conoscenza della partecipazione del pilota al test GB3 e alla gara di Silverstone fino a quando non ha ricevuto la convocazione da parte dei commissari sportivi, ma ha ammesso che Hitech Pulse- Eight era presente all'evento in quanto gestisce tre vetture nel campionato GB3".

È stato inoltre sottolineato che, anche se Hitech e Stenshorne avessero richiesto l'autorizzazione, questa non sarebbe stata concessa "a causa delle somiglianze tra la vettura GB3 e la vettura F3 e del vantaggio sportivo ottenuto dal pilota".

Hitech ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce la sanzione "estremamente severa" e ha deciso di presentare ricorso. "Hitech Pulse-Eight prende atto della decisione dei commissari sportivi relativa alla partecipazione di Martinius Stenshorne a un evento al di fuori del Campionato FIA di Formula 3. La sanzione inflitta è estremamente severa rispetto a infrazioni simili. Hitech conferma di aver fatto ufficialmente ricorso contro la decisione”, si legge nel comunicato della squadra.