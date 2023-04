F3 | Conclusa la due giorni di test in Spagna, Minì il più rapido

Carica lettore audio

Dopo la tappa di Melbourne, che ha segnato anche il debutto della categoria propedeutica in Australia, la F3 ha optato per una sessione di test in-season sul circuito spagnolo di Barcellona. Un’occasione anche per colmare la lunga pausa di oltre un mese e mezzo che intercorre tra l’appuntamento australiano e la prossima tappa in calendario, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola verso fine maggio.

La due giorni di test si è disputata giovedì 13 e venerdì 14 aprile e nel primo giorno a dominare la scena è stato il pilota attualmente in testa al campionato, il pilota della Trident Gabriel Bortoleto, il quale ha concluso in testa sia la sessione mattutina che quella pomeridiana davanti a Grégoire Saucy e Dino Beganovic. Il brasiliano ha anche completato il maggior numero di tornate nel pomeriggio, toccando quota 46 giri.

L’unica bandiera rossa della prima giornata è arrivata nell’ultima ora, quando Roberto Faria è giunto al contatto con le barriere in uscita dall’ultima curva. Dopo essere tornati in condizione di bandiera verde, Bortoleto ha segnato il tempo più rapido del pomeriggio, anche se non è stato abbastanza per superare quello che aveva registrato già in mattinata.

Il secondo giorno ha invece visto Gabriele Minì chiudere in bellezza segnando un tempo di 1:26.319 durante una simulazione di qualifica nel secondo giorno di prove, ottenendo così anche il crono più veloce della Formula 3 sul Circuito di Barcellona-Catalunya. Il pilota italiano ha preceduto Taylor Barnard di soli sei centesimi e Grégoire Saucy di circa due decimi, il quale si è confermato nella top tre così come al giovedì.

In mattinata, Barnard era balzato in prima posizione con la vettura #27 di Jenzer Motorsport, il quale era riuscito a precedere di circa un decimo e mezzo Saucy al termine della prima ora. Nella seconda ora è invece uscito il pilota italiano dell’Accademia Alpine con la Hitech, il quale ha colto l'occasione per far segnare il crono di 1:26.319 che l’ha poi portato a concludere davanti a tutti la sessione con un totale di 88 passaggi.

Il resto della sessione mattutina, così come poi quella pomeridiana, è infatti stata dedicata ai long run, con Zak O'Sullivan che ha totalizzato ben 73 giri con la vettura numero 3 della Prema durante le tre ore a disposizione nel pomeriggio. Da segnalare anche una bandiera rossa causata dalla fuoriuscita di Pepe Marti nella ghiaia in curva 13, con il pilota della Campos che ha concluso la giornata con il quinto miglior tempo assoluto, staccato di oltre tre decimi da Minì.

I piloti non dovranno aspettare molto per tornare al volante: la prossima settimana, infatti, si svolgerà il secondo test stagionale a Imola, dal 18 al 19 aprile.