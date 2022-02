F3 | Cohen è la prima scelta di Jenzer per il 2022

Carica lettore audio

Anche per il 2022 Ido Cohen sarà impegnato in Formula 3. Il pilota israeliano, che lo scorso anno ha affrontato la stagione con i colori del team Carlin, ha deciso di abbandonare il team inglese per legarsi al Jenzer Motorsport.

Per Cohen quella 2021 non è stata una stagione da ricordare. In più occasioni, infatti, ha sfiorato la zona punti senza mai concretizzare il risultato ed a Zandvoort ha visto svanire l’occasione più ghiotta, dopo la partenza dalla pole in Gara 2, a seguito di un contatto al penultimo giro con Dennis Hauger.

Cohen ha già avuto modo di conoscere la nuova realtà del team svizzero in occasione dei test post-stagionali andati in scena a Valencia.

“Sono davvero felice di unirmi alla famiglia Jenzer” ha dichiarato Cohen. “Ho già guidato la loro vettura a Valencia ed è stata una bella esperienza”.

“Tutti i ragazzi del team sono davvero professionali e grazie alle loro capacità, ed alla mi esperienza in questa categoria, sono certo che potrò raggiungere dei buoni risultati. Non vedo l’ora di scendere in pista in Bahrain”.

Andreas Jenzer, team principal della scuderia, ha dichiarato: “Ido ha avuto modo di provare la nostra vettura per la prima volta nel corso della sessione di test post-stagionali di Valencia dello scorso autunno ed abbiamo subito capito che avremmo potuto lavorare molto bene insieme”.

“Siamo lieti che Ido abbia deciso di unirsi al nostro team per il suo secondo anno in Formula 3 e siamo sicuri che la nostra sarà una cooperazione che ci porterà grandi soddisfazioni”.