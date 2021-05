Quando mancano soltanto tre giorni all’inizio della stagione 2021 della Formula 3 il team Charouz Racing System ha annunciato gli ultimi due piloti che completeranno la line-up. Si tratta di Logan Sargeant ed Enzo Fittipaldi.

L’americano, in lotta per il titolo lo scorso anno con il team Prema, ha disputato i test pre-stagionali con la scuderia ceca impressionando la squadra per consistenza e velocità, mentre il brasiliano è il nome a sorpresa ufficializzato dal Charouz Racing dopo aver annunciato ad inizio 2021 il suo passaggio in Indy Pro 2000.

“Ad inizio anno non sapevo se sarei riuscito a proseguire la mia carriera in monoposto” ha dichiarato Sargeant. “Sono lusingato di aver ricevuto questa opportunità e darò il massimo per mettere la vettura nelle prime posizioni”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Fittipaldi: “Sono molto felice per questa chance che mi è stata data da Antonin Charouz e dal mio manager Bob Vavřík. Sarà una sfida dato che non ho partecipato ai test pre-stagionali, ma farò di tutto per sfruttare al meglio questa opportunità”.

Antonin Charouz ha aggiunto: “Siamo soddisfatti con la line-up che abbiamo per questa stagione di Formula 3. E’ un mix di talento ed esperienza. Logan è stato uno dei piloti di vertice lo scorso anno ed ha confermato la sua velocità nel corso dei test aiutandoci con il set-up della vettura”.

“Enzo è un pilota con un enorme potenziale. Sono certo che sia lui che Logano saranno utili anche a Reshad per il suo approccio in questa categoria nel sua anno di debutto. Speriamo di poter disputare una stagione positiva con questi tre ragazzi”.