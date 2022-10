Beganovic passa in F3 con Prema ed affianca Aron nel 2023

Carica lettore audio

Conquistato il titolo in Formula Regional European la scorsa settimana nell’appuntamento conclusivo del Mugello è già tempo di pensare al 2023 per Dino Beganovic.

Il pilota svedese del vivaio Ferrari compirà il naturale passo successivo correndo in Formula 3 il prossimo anno ed ancora una volta vestirà i colori del team PREMA, squadra a cui è legato ormai dal lontano 2020 quando ha debuttato in Formula 4.

Il team PREMA schiererà così le due punte già viste in Formula Regional Europen questa stagione dato che Beganovic avrà come compagno di squadra Paul Aron.

"Sono estremamente felice di correre con PREMA nel Campionato FIA di Formula 3 del 2023. Sarà il nostro quarto anno insieme e sono molto orgoglioso di continuare a lavorare insieme” ha dichiarato Beganovic.

“PREMA ha una storia incredibile in Formula 3 e ha vinto almeno un campionato all'anno. Penso che sia sicuramente un passo nella giusta direzione per il mio futuro e per la squadra, visto che lavoriamo insieme da molto tempo. I test di Jerez ci hanno messo in una buona posizione per i preparativi del prossimo anno e vogliamo continuare così".

Dino Beganovic, Team Prema Photo by: Formula Regional European Championship

Soddisfazione per la prosecuzione del rapporto di collaborazione è stata espressa da Rene Rosin: “Lavoriamo con Dino fin dall'inizio della sua carriera e siamo felici di continuare a farlo anche nel 2023. Abbiamo disputato insieme la Formula 4 e la Formula Regional con risultati sempre più impressionanti, e la conquista del campionato FRECA dimostra quanto sia diventato competente ed eccezionale come pilota”.

“La stagione 2023 sarà una tappa fondamentale per il prosieguo della sua carriera. Siamo pronti a sostenere Dino per avere un impatto positivo fin dall'inizio e lavoreremo al meglio durante i mesi invernali".