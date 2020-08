F3, Barcellona: Piastri torna alla vittoria in Gara 2

Oscar Piastri torna alla vittoria in Formula 3. Il pilota di casa Prema guida una doppietta australiana al Montmelo di Barcellona in Gara 2 grazie al secondo posto di Alex Peroni (Campos Racing) ma il miglior risultato da evidenziare è sicuramente il terzo posto di Matteo Nannini.

L’alfiere di casa Jenzer, dopo aver conquistato in Gara 1 il primo punto della sua carriera in F3 si è migliorato oggi salendo sul podio al termine di una gara che, seppur lo ha visto perdere due posizioni rispetto alla pole conquistata per l’inversione della griglia, corona una costante crescita nella serie cadetta e F1 e F2.

Ai piedi del podio ha chiuso Richard Verschoor (MP Motorsport) che ha preceduto Logan Sargeant. Dopo aver perso la vittoria dalla pole position ieri, lo statunitense di Prema è riuscito a recuperare dei punti importanti per il campionato, dato anche il contemporaneo recupero di Piastri, che è riuscito finalmente a ritrovare il successo dopo il weekend buio in cui era precipitato a Silverstone.

Detto del podio di Nannini, è però negativo il bollettino della compagine tricolore. Unico al traguardo è Leonardo Pulcini, 24° dopo un contatto con Hauger ed una sosta aggiuntiva ai box. Ritirati invece Federico Malvestiti ed Alessio Deledda.