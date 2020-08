F3, Barcellona: Gara 1 a Hughes, che vince davanti a Lawson

Jake Hughes conquista la vittoria per il team HWA nella prima gara della F3 a Barcellona. L’inglese si è preso di forza la prima posizione dal poleman Logan Sargeant, che nel penultimo giro ha perso anche la piazza d’onore a favore di Liam Lawson (Hitech). L’ultimo gradino del podio consente comunque all’americano di Prema di mantenere la vetta del campionato.

Parte bene dalla pole position Sargeant gestendo il ritorno di Hughes, mentre Piastri si vede allargato all’esterno di curva 2 da Clement Novalak con anche David Beckmann che prova a mettere dentro il muso.

Una Safety-car chiamata già nel primo giro per recuperare la vettura di Bent Viscaal, vincitore a Silverstone in gara-2 la settimana scorsa ed invece già ritirato nelle prime battute al Montmelò.

Alla ripartenza Sargeant allunga su Hughes, con l’inglese che però riesce a ricucire il gap all’apertura dell’utilizzo del DRS, andandosi a prendere la prima posizione all’esterno di curva 1.

Un testacoda per Alessio Deledda, mentre l’ennesimo problema ad una vettura di casa Prema, questa per Frederik Vesti ammutolito in uscita di curva 4, chiama il secondo ingresso della vettura di sicurezza.

Riallunga Hughes quando, al dodicesimo passaggio, la safety-car rientra ai box, mentre Piastri, quarto, perde il controllo in accelerazione sul cordolo giallo di curva 15, scivolando sesto.

Ottimo decimo posto per Matteo Nannini del Team Jenzer, che grazie alla griglia invertita partirà dalla pole position per la gara di domenica mattina.

Sedicesimo Leonardo Pulcini al traguardo, che ha dovuto recupere le cinque posizioni di penalità ricevute in griglia per aver ostacolato Richard Verschoor in qualifica ieri.