F3 | Ayrton Simmons completa la line up Charouz Racing System

Carica lettore audio

Il Charouz Racing System ha completato la sua formazione di piloti per la stagione 2022 di Formula 3. La scuderia ceca ha infatti annunciato oggi l’ingaggio di Ayrton Simmons ed il britannico andrà così ad affiancare il nostro Francesco Pizzi e Laszlo Toth.

Simmons avrà la possibilità di disputare l’intero campionato dopo aver esordito in F3 lo scorso anno nell’appuntamento finale di Sochi proprio con il Charouz Racing System.

“Sono davvero grato ad Antonin ed all’intero Charouz Racing System per questa opportunità” ha dichiarato il campione 2019 della F3 inglese.

“Disputare la mia prima stagione completa in Formula 3 sarà una sfida impegnativa e allo stesso tempo eccitante per me. Non vedo l’ora di tornare al volante e provare daccapo quelle grandiose sensazioni alla guida della Dallara”.

“Sarà interessante correre contro alcuni dei migliori giovani piloti del mondo su tracciati leggendari come Silverstone, la mia gara di casa. Ottenere un buon risultato lì sarebbe un sogno, ma ovviamente proveremo a dare il massimo in ogni round ed a sfruttare ogni opportunità per cercare di arrivare nelle posizioni di vertice”.

Antonin Charouz, proprietario del team, ha speso parole di soddisfazione per l’accordo raggiunto con il pilota inglese.

“Per noi è un piacere continuare a collaborare con Ayrton dopo il debutto positivo della passata stagione. È stata una prima esperienza che sono certo ha rappresentato un grande insegnamento per lui anche per come andrà ad approcciarsi in questa stagione”.

“Con la sua conferma il nostro team di Formula 3 può adesso contare su tre piloti di indiscutibile talento e potenziale con i quali punteremo ad andare a punti sin dalle prime gare”.

“Questi ragazzi stanno lavorando duramente per essere pronti al primo test della stagione e noi faremo il possibile per trovarci nelle migliori condizioni e mostrare un buon livello di competitività”.