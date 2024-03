F3 | Australia: vincono Stenshorne e Beganovic, doppio podio italiano

È un weekend che ha regalato emozioni e duelli quella della Formula 3, con due successi distinti. Martinius Stenshorne si è imposto nella Sprint Race del sabato, mentre Dino Beganovic ha riscattato il weekend sfortunato in Bahrain centrando la vittoria nella Featura Race della domenica.

I risultati del weekend indicando come Browning e Fornaroli sono ora a pari merito in testa al campionato con 37 punti, con Minì leggermente più staccato a 32. Beganovic sale al quarto posto con 28 punti dopo il difficile weekend in Bahrain, davanti a Lindblad con 23 e Tramnitz e Mansell con 21 punti.

Feature Race: Stenshorne si impone tra i duelli

Il primo quarto di gara è stato caratterizzato da un emozionante duello tra il polesitter Laurens Van Hoepen e Martinius Stenshorne, con Christian Mansell terzo outsider. Al terzo giro, Stenshorne ha sferrato il suo attacco a Van Hoepen, superando l'olandese alla curva 11, per poi riprendersi la posizione poche curve dopo.

Laurens van Hoepen, Gran Premio ART Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Stenshorne e Van Hoepen si sono scambiati nuovamente le posizioni nel giro successivo, prima che il norvegese facesse quella che si è rivelata la mossa decisiva nel quinto giro. Stenshorne ha così iniziato a staccare il gruppo di inseguitori, aumentando il suo vantaggio fino a 2,5s e ponendosi come il favorito per la vittoria a metà gara.

Ma a quel punto Lindblad era già risalito dal quinto al secondo posto, avendo superato Mansell e Van Hoepen. Il pilota della Prema ha iniziato a ridurre il distacco da Stenshorne ed è stato in grado di portare il deficit a soli tre decimi al 14° giro, quando è intervenuta la safety car per recuperare la PHM di Tasanapol Inthraphuvasak, finita nella ghiaia dopo un incidente con Tommy Smith.

Dopo la neutralizzazione, Lindblad ha provato ad infastidire Stenshorne nel 18° giro, ma quest'ultimo è stato in grado di costruirsi un piccolo margine che lo ha poi portato a tagliare la bandiera a scacchi con un vantaggio di oltre un secondo e mezzo.

Van Hoepen ha mantenuto il terzo posto dietro Lindblad, nonostante i tentativi di Mari Boya nelle fasi finali della gara. Boya ha concluso appena davanti al compagno di squadra Oliver Goethe, mentre Dino Beganovic ha strappato la sesta posizione al compagno di squadra Gabriel Mini all'ultima curva.

Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Molto movimento anche nelle posizioni successive. Sebastian Montoya ha iniziato l'ultimo giro in settima posizione, davanti anche a Beganovic, ma è crollato al 10° posto al traguardo, dietro a Nikita Bedrin della PHM e Alex Dunne della MP Motorsport. Tuttavia, dopo la corsa le penalità hanno modificato la classifica: Beganovic ha subito una penalità di 5s per aver spinto Montoya proprio durante la lotta con Montoya, scivolando così dal sesto al tredicesimo posto. Anche Bedrin è stato sanzionato per aver superato il figlio d'arte oltre i limiti della pista, retrocedendo fuori dalla zona punti.

Feature race: Beganovic davanti a due italiani

Se nella Sprint Race non ha emozionato, nella Feature Race è arrivato il primo successo stagionale per Dino Beganovic, che in Australia era stato autore di un weekend molto sfortunato impattato negativamente dagli episodi.

Il pilota del Prema Racing ha condotto una gara intelligente, attendendo la seconda metà dei 23 giri per fare la sua mossa, prima di estendere il suo vantaggio sotto la bandiera a scacchi. Fornaroli del Trident è scattato dalla pole ottenuta al venerdì, ma il suo vantaggio è stato quasi subito annullato dall’etrata della Safety Car, causata da un incidente tra Tommy Smith e Joseph Loake.

Dopo che le vetture danneggiate sono state rimosse, Fornaroli ha cercato di ampliare il gap sugli inseguitori, ma Minì è stato in grado di mantenersi a breve distanza dalla testa della corsa. Solo nel dodicesimo giro Fornaroli è stato in grado di far uscire l’italiano fuori dalla zona DRS, lasciando Minì a duellare con Beganovic. Questa difesa è durata solo fino al tredicesimo giro quando, dopo aver completato il sorpasso, lo svedese è partito all'inseguimento di Fornaroli. Minì ha poi perso la posizione anche su Browning, il quale ha conquistato la terza posizione.

Dino Beganovic, Prema Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

A Beganovic è bastato un giro per raggiungere Fornaroli e il pilota del Trident non ha potuto resistere a lungo, subendo il sorpasso in curva 9: Beganovic ha provato la fuga, la quale, però, non si è mai realmente concretizzata. Solo negli ultimi due giri Beganovic ha ampliato il suo vantaggio, conquistando la sua prima vittoria in F3 con un vantaggio di 0,89 secondi.

Il quinto podio di Fornaroli è arrivato dopo una guida intelligente, mentre alle loro spalle Browning e Minì hanno dato via a una bella lotta per l'ultimo gradino del podio. Il pilota della Williams Junior ha tentato di resistere, ma l’italiano è stato autore di una bella manovra in curva sei che gli ha restituito la posizione sul podio.

Browning ha preceduto di quasi 13 secondi il quinto classificato, Charlie Wurz. Il debuttante ha disputato un'ottima gara Feature all'Albert Park, tenendo testa a Sebastian Montoya. Oliver Goethe ha invece preceduto il miglior pilota australiano, Christian Mansell.

Il vincitore della gara Sprint, Martinius Stenshorne, è stato suo malgrado autore di un contatto a metà gara con Joshua Dufek, riportando la foratura di uno pneumatico. Il pilota Hitech ha poi concluso in fondo al gruppo.