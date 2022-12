F3 | ART firma il Campione F4 spagnola Tsolov per il 2023

Carica lettore audio

Il Campione di F4 spagnola, nell'orbita di Alpine, ha raggiunto un accordo con la A14 Management del due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso, passando alla F3 con il team campione in carica.

Il 16enne bulgaro ha dominato la F4 spagnola in questa stagione, conquistando 13 vittorie e il titolo.

Ha partecipato ai test post-stagione a Jerez con la ART, con cui Victor Martins ha vinto il titolo 2022.

"È un piacere per me passare alla FIA F3 il prossimo anno con ART Grand Prix - ha detto Tsolov - Hanno avuto molto successo in tutti i campionati in cui hanno partecipato e molti piloti di F1 hanno fatto parte del team.

"Quindi, sono felicissimo di iniziare il nostro viaggio!".

La dominante annata di Tsolov in F4 è stata la sua prima in monoposto, dopo aver corso in precedenza nel karting.

Ha vinto il Campionato in Bulgaria nel 2016 e nel 2017, prima di conquistare la WSK Open Cup nel 2019.

Tsolov è arrivato secondo nel Campionato Italiano Karting e nella WSK Final Cup nel 2021 prima di passare quest'anno alla F4 spagnola con Campos Racing.

Ha firmato con la A14 Management di Alonso all'inizio della stagione prima di entrare nel programma Alpine Affiliate a marzo.

L'adolescente ha condiviso un kart con Alonso nella 24 Ore del Kartdrome di Dubai del 2021, insieme all'ex pilota di F1 Pedro De La Rosa e all'ex pilota di F3000 Angel Burgueno, centrando un terzo posto per la squadra.

Il team principal di ART, Sebastien Philippe, ha aggiunto: "Anche se si tratta del suo debutto in F3 e con ART Grand Prix, durante il test di Jerez Nikola ha confermato la sua capacità di adattarsi rapidamente e bene a un nuovo ambiente e di ottenere il massimo dalla vettura.

La sua velocità naturale è rafforzata da una grande sete di apprendimento e da una serietà e determinazione notevoli per un'età così giovane".

"Nikola corrisponde al profilo dei giovani piloti che ART Grand Prix prende sotto la sua ala e, sulla scia del team che si è assicurato il titolo piloti con Victor Martins, vogliamo gettare le basi per una formazione forte, in grado di lottare per la vittoria fin dalla prima gara del 2023".