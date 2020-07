F3: Ahmed lascia la Carlin, al suo posto Barnicoat

Il 20enne ha avuto un inizio di stagione difficile, non riuscendo a marcare punti in nessuno degli appuntamenti andati in scena tra Red Bull Ring ed Hungaroring.

In vista del quarto round della serie di questo fine settimana a Silverstone, la Carlin ha annunciato tramite i social network la rottura con Ahmed, comunicando che il suo posto sarà preso appunto da Barnicoat, che è già un suo pilota nell'European Le Mans Series.

Barnicoat è un ex junior della McLaren in F1 ed ora è uno dei piloti ufficiali del programma GT3 della Casa di Woking. Per lui si tratterà del ritorno in monoposto dal lontano 2016, anno in cui aveva preso parte alla F3 Euro Series, classificandosi nono, ma con due vittorie all'attivo.

Da allora in avanti si era impegnato nelle gare Endurance. Curiosamente, anche Ahmed ha avuto una breve parentesi nel FIA WEC, prendendo parte ai rookie test dello scorso dicembre in Bahrain al volante di una LMP2 della G-Drive Racing.