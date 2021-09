F3: addio Austin, la stagione si concluderà a Sochi

Cambia in corsa il calendario della Formula 3. Mentre i piloti della categoria cadetta sono impegnati questo weekend in pista a Zandvoort per affrontare il penultimo round della stagione, gli organizzatori della serie hanno comunicato che sarà Sochi e non Austin la location per l’ultimo appuntamento del 2021.

In origine il circus della Formula 3 avrebbe dovuto effettuare la trasferta negli Stati Uniti per correre in Texas nel weekend dal 22 al 24 ottobre, ma adesso è arrivata la comunicazione della cancellazione dell’evento americano.

Gli organizzatori non sono entrati nel dettaglio, ma hanno spiegato come alla base di questa scelta ci siano “cambiamenti logistici inevitabili che hanno avuto un forte impatto sui costi complessivi dell'evento previsto ad Austin per la F3”.

I piloti della Formula 3 torneranno quindi in pista a 3 settimane di distanza dal round di Zandvoort per concludere il campionato sul tracciato di Sochi e per la prima volta questa stagione divideranno il palcoscenico con i colleghi della Formula 2.

Nonostante la concomitanza con la categoria maggiore il format di gara non è stato modificato. Sia i piloti della F2 che quelli della F3, quindi, disputeranno tre gare così come visto sino ad ora.

Il CEO della FIA Formula 3 Bruno Michel ha dichiarato: "Voglio ringraziare la F1 e la FIA, i nostri team e tutte le persone coinvolte, compresi i promotori di Sochi, per aver accettato con così poco preavviso questo cambiamento. Siamo lieti di portare nuovamente le nostre due categorie in Russia, ma sono anche dispiaciuto per non aver portato la F3 ad Austin quest'anno, e non vedo l'ora di correre lì in futuro".