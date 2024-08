F3 | A Monza l'ultimo atto: due italiani in lotta per il titolo

Dopo nove weekend e 18 gare, il sipario sulla stagione di Formula 3 è pronto per il suo ultimo atto a Monza questo fine settimana. La Prema ha già conquistato il titolo riservato alle squadre, quindi l'attenzione si concentra sulla battaglia dei piloti.

Secondo i calcoli di Motorsport.com, ci sono quattro piloti che hanno una possibilità realistica di arrivare in testa alla classifica alla fine del fine settimana, mentre altri tre rimangono in lizza ma avrebbero bisogno di episodi particolari per imporsi e portare a casa la corona.

Tuttavia, c'è un elemento particolare: nessun pilota che ha vinto il titolo nella Formula 3 (quantomeno dal 2019, nella configurazione attuale del campionato), ha vinto nell'ultimo fine settimana della stagione, anche se ora questo curiosità potrebbe cadere. Diamo un'occhiata ai principali contendenti.

1. Leonardo Fornaroli - Trident

Fornaroli has been rewarded for his consistency by being in the driving seat for the title Photo by: Formula Motorsport Ltd

Punti: 129

Vittorie: 0

Età: 19 anni

Leonardo Fornaroli è stato il ritratto della costanza nel corso della stagione, dato che ha concluso sul podio sei volte e non ha ottenuto punti solo in due gare. Tuttavia, non è riuscito a vincere ancora una gara e il miglior piazzamento è un secondo posto.

Va notato che da quando la GP3 e il Campionato europeo di Formula 3 si sono fusi, nessun pilota si è assicurato il titolo senza vincere almeno una gara. Clement Novalak detiene il record di miglior piazzamento senza vittoria, con un terzo posto in classifica nella stagione 2021.

Tuttavia, grazie alla sua costanza con dieci piazzamenti tra il terzo e il settimo posto, Fornaroli si è mantenuto in gioco per consegnare a Trident due titoli consecutivi (oltre quello a vinto da Gabriel Bortoleto nel 2023), mentre gli altri hanno vissuto fine settimana altalenanti.

Con il terzo posto in ognuna delle ultime due gare, in Ungheria e in Belgio, l'italiano sta probabilmente trovando la forma giusta al momento giusto. Tuttavia, con un sottile vantaggio di un punto e un weekend in cui conterà portare tanti punti a casa, sarà interessante vedere come reagirà Fornaroli.

2. Gabriele Mini - Prema

Mini's season started strongly and, despite a drop-off, he remains in the hunt Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Punti: 128

Vittorie: 1

Età: 19 anni

Dopo una campagna vincente con Hitech nel 2023, la stagione di Gabriele Mini è iniziata in modo promettente con piazzamenti a punti in ognuna delle sei gare iniziali e una vittoria nell'ottava, la Feature Race a Monaco.

Dopo il principato, il pilota junior dell'Alpine si è trovato in testa alla classifica e sembrava in procinto di consolidare il suo vantaggio. Tuttavia, si è verificato quasi il contrario. È rimasto senza punti in Spagna e in Ungheria, raccogliendo punti solo in cinque delle ultime dieci gare.

Va notato che questo numero comprende un trio di secondi posti, due dei quali ottenuti nelle più redditizie gare al Red Bull Ring e a Silverstone. Di fatto, negli ultimi quattro fine settimana, Mini ha superato il suo rivale in testa al campionato per 56 a 45 punti. Minì ha già lotatto per un titolo, avendo conquistato il successo nella F4 italiana nel 2020, per cui anche con un piccolo deficit potrebbe giocarsela attivamente per il titolo.

Mentre Fornaroli è l'unico pilota della Trident a puntare alla gloria, i compagni di squadra Prema di Mini (Dino Beganovic e Arvid Lindblad) sono entrambi coinvolti nella lotta al titolo. In una battaglia con margini sottili, questo potrebbe giocare a favore di Fornaroli?

3. Luke Browning - Hitech

Sprint races have been the thorn in Browning's side Photo by: Formula Motorsport Ltd

Punti: 123

Vittorie: 2

Età: 22 anni

Il vincitore del Gran Premio di Macao, Luke Browning, è entrato nella stagione come uno dei favoriti e rimane ben posizionato per giocarsi il titolo, anche se la questione non è completamente nelle sue mani.

Il pilota Hitech si è trovato a dover recuperare terreno a causa dei pochi punti ottenuti nelle gare sprint, ovvero solamente in due appuntamenti su nove. Tra coloro che sono in lizza per il titolo, solo Christian Mansell ha disputato più gare senza punti di quelle di Browning.

Nonostante sia stato anche sfortunato e abbia commesso diversi errori costosi in qualifica, è l'unico pilota ad aver ottenuto più di una pole in stagione. Tuttavia, data la potenza della scia durante le gare a Monza e il fatto che i GP in Italia siano spesso movimentati, questo è un punto di forza che difficilmente si rivelerà decisivo questo fine settimana.

Le qualifiche di Monza sono sempre state frenetiche, con tutti i 30 piloti che si accalcavano nel tentativo di ottenere il traino all'ultimo giro. Tuttavia, per scongiurare questo pericolo, il campionato ha adottato un formato simile a quello di Monaco per il fine settimana, con i piloti divisi in due gruppi che poi andranno a comporre un'unica classifica finale.

La forma di Browning è spesso altalenante e, per puntare al titolo, dove attualente ha sei punti di ritardo, servirà un ottimo weekend.

4. Arvid Lindblad - Prema

Lindblad's double win at Silverstone wasn't backed up in subsequent rounds Photo by: Red Bull Content Pool

Punti: 113

Vittorie: 4

Età: 17 anni

Sebbene la velocità del pilota della Prema sia indubbia e sia stata evidente nel corso della stagione, soprattutto con la splendida doppietta di Silverstone, Lindblad non sempre è stato forunato.

Lindblad non è riuscito a conquistare nemmeno un punto nelle ultime quattro gare, lasciandolo indietro di 16 punti in classifica. Se questo stato di forma dovesse continuare e Fornaroli ottenesse la sua prima vittoria nella gara sprint, sarebbe messo fuori gioco prima della gara della domenica.

Tuttavia, è anche l'unico pilota con serie possibilità di successo che è al suo debutto. Se si considera questo aspetto, i trionfi del britannico appaiono ancora più importanti.

Gli altri contendenti

Beganovic's victory at Spa has given him a chance Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dino Beganovic (Prema), Christian Mansell (ART) e Oliver Goethe (Campos) sono i tre piloti rimasti in lizza per il titolo, ma per superare i quattro leader ci vorrebbe ben più di un piccolo miracolo. Del terzetto, il giovane pilota Ferrari Beganovic è il meglio piazzato con 100 punti, Mansell con 97 e Goethe con 94.

Come nel caso di Lindblad, il trio potrebbe essere fuori dai giochi dopo la gara sprint di sabato. Insieme, hanno ottenuto tre vittorie. Il campione europeo di Formula Regional 2022 Beganovic ha vinto due volte, Geothe (campione di Euroformula Open nel 2022) una volta, mentre Mansell, come Fornaroli, non ha ancora ottenuto un trionfo.

Beganovic e Mansell possono consolarsi con il fatto che, tra i leader, solo Fornaroli li ha superati negli ultimi due fine settimana in termini di punti conquistati. Pur sognando di superare le difficoltà e una situazione di classifica complessa, è più probabile che il trio utilizzi l'ultimo fine settimana della stagione per mettersi in vetrina per un posto in F2 nel 2025.