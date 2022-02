David Vidales debutta in Formula 3 col Campos Racing

Carica lettore audio

La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Il 2022 vedrà David Vidales debuttare in Formula 3 con il Campos Racing.

Il pilota spagnolo, che negli scorsi anni si era messo in luce in Formula Renault Eurocup ed in Formula Regional European, ha già avuto modo di conoscere la nuova monoposto e la nuova squadra in occasione dei test post-stagionali di Valencia e sarà senza dubbio uno dei rookie da tenere d’occhio quest’anno.

“È un onore per me entrare a far parte di un team fondato da Adrian Campos, una persona che insieme al mio manager Salvatore Gandolfo mi ha aiutato nei primi passi in monoposto”.

“Inoltre sono davvero orgoglioso di unirmi ad una scuderia spagnola e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme per puntare al successo in Formula 3”.

Adrian Campos, team principal dell’omonima scuderia, ha commentato l’accordo con il talento spagnolo.

“Voglio dare il benvenuto a David come pilota del Campos Racing. È un talento competitivo che ha mosso i primi passi in monoposto con noi. Tutti noi conosciamo il suo potenziale e le sue abilità al volante. Il nostro obiettivo è quello di portare la bandiera spagnola sul gradino più alto del podio più volte possibile”.

Con l’annuncio di David Vidales il Campos Racing ha così completato la sua formazione per la stagione 2022 di Formula 3. Il pilota spagnolo, infatti, condividerà il box con il connazionale Josep Maria Marti e con lo statunitense Hunter Yeany.