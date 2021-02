Carlin promuve Ido Cohen in Formula 3 per il 2021

Continua a prendere forma la line-up del team Carlin per la stagione 2021 di Formula 3. Dopo aver annunciato l’ingaggio del campione 2020 della F4 tedesca, nonché prodotto del vivaio Red Bull, Jonny Edgar, la scuderia inglese ha presentato il suo secondo pilota, Ido Coden.

Il diciannovenne israeliano farà il suo debutto nella categoria dopo aver corso in Euroformula Open la passata stagione sempre con la squadra di Trevor Carlin.

Coden, che nel 2020 ha chiuso in settima posizione in classifica, ha dichiarato: “Sono felice di poter restare con la famiglia Carlin e fare questo passo in avanti in Formula 3. Sono consapevole che sarà una sfida complessa, ma sento di avere intorno a me le persone giuste che mi consentiranno di spingere al massimo durante la stagione”.

“Ho già corso in alcune delle piste presenti in calendario, ma sarà fantastico affrontare nuovi tracciati. Non vedo l’ora di sedermi nell’abitacolo. Sembra passato un secolo da quando ho partecipato ai test di fine stagione nel 2020!”.

Trevor Carlin ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con Cohen: “Sono lieto che Ido abbia deciso di restare con noi anche nel 2021 e partecipare ad un campionato molto competitivo come la Formula 3. La scorsa stagione ha lavorato duramente ed ha ottenuto dei grandi risultati in Euroformula Open”.

“La Formula 3 è decisamente difficile, ma sono certo che se adotterà la stessa metodologia di lavoro potrà togliersi grandi soddisfazioni quest’anno”.