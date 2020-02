Carlin annuncia la line-up del 2020 per la F3

Enaam Ahmed ha conquistato 13 vittorie in 24 gare nel 2017, conquistando il titolo British F3 con Carlin e ha trascorso le ultime due stagioni in F3: nel 2018 ha disputato con Hitech una stagione vincente nel Campionato europeo FIA F3 e lo scorso anno ha chiuso in terza posizione nel Campionato giapponese F3 per B-Max Racing con il team Motopark.

Ahmed aveva già esperienze precedenti con la nuova vettura F3 del 2019, avendo corso il GP di Macao con Campos Racing, gara che ha chiuso in 22esima posizione.

"Sono contento di essere a casa - afferma Ahmed - non posso pensare ad un team in cui confidi di più che in Carlin. Sono una famiglia e semplicemente se dovrò vincere, sarà con Carlin".

A completare la line-up della squadra ci saranno Clement Novalak, campione in carica della British F3, che ha provato con Carlin nei test di Valencia lo scorso ottobre, e Cameron Das, che ha vinto una gara nel 2017 con Carlin nella British F3 prima di passare all'EuroFormula Open nel 2018 con lo stesso team.

I tre rookie sostituiranno il trio formato da Felipe Drugobìvich, Logan Sergeant e Teppei NAtori, che hanno raccolto solamente 14 punti tutti insieme lo scorso anno, così Carlin ha chiuso la stagione in nona posizione nella classifica dei team. Sergeat ha ottenuto un sedile in F3 con Prema, mentre Drugovich si è unito al team MP Motorsport in Formula 2.

Il capo del team Trevor Carlin afferma: "Sono estremamente felice di avere tre piloti che conosciamo molto bene per la stagione 2020 del campionato FIA F3. Sappiamo cosa è in grado di fare ognuno di loro, come lavorano, che tipo di setup preferiscono sulla macchina e tutti questi elementi che ci aiutano ad affrontare la stagione".

"Abbiamo fatto dei passi avanti importanti con la vetture alla fine del 2019 ed a Macao. NOn vedo l'ora di lavorare con Clem, Enaam e Cam per migliorare ancora nel 2020".