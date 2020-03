Test F2 Sakhir, Giorno 1: Pedro Piquet svetta in extremis

Pedro Piquet svetta in extremis al termine della prima giornata di test della FIA F2 in Bahrain, dove i concorrenti per la prima volta hanno girato al volante delle rispettive monoposto con le nuovissime gomme Pirelli da 18", che il prossimo anno vedremo anche sulle Formula 1.

Il brasiliano ha soffiato il primato proprio nei minuti conclusivi della sessione pomeridiano-serale a Nobuharu Matsushita, che si era issato in vetta alla classifica da diverso tempo. Piquet, a bordo della vettura preparata dal team Charouz Racing System, ha fermato il cronometro sull'1'41"877, precedendo il giapponese della MP Motorsport per appena 0"193.

La maggior parte dei crono di riferimento è stata siglata nella seconda parte di prove, abbassando parecchio i tempi, con Piquet che alla fine è l'unico ad abbattere il muro dell'1'42".

In terza posizione, ad un paio di decimi dal leader, abbiamo Jehan Daruvala (Carlin), il quale si tiene dietro Roy Nissany (Trident) e Marcus Armstrong (ART Grand Prix), che completano la Top5.

Mezzo secondo, invece, se lo beccano Sean Gelael (DAMS) e Tom Dillman, che ha preso il posto di Marino Sato alla Trident al pomeriggio, rispettivamente sesto e settimo della classifica.

Ottavo chiude Louis Deletraz, che con la seconda auto della Charouz Racing System era riuscito a terminare primo al mattino in 1'43"583, mentre la Top10 viene completata da Artem Markelov (HWA) e Yuki Tsunoda (Carlin) davanti alla Prema di Mick Schumacher.

Giornata difficile per Luca Ghiotto, riuscito ad arrivare in Bahrain dopo un viaggio con mille peripezie dovute ai voli cancellati o ritardati per Coronavirus. Il portacolori della Hitech Grand Prix al mattino era 13° in 1'46"059, poi al pomeriggio ha migliorato in 1'43"619, ritrovandosi però 19° a causa di un problema che lo ha fermato lungo il tracciato.

Da segnalare anche un testacoda in pista per Nikita Mazepin, intento a combattere per guadagnare una miglior posizione con Dan Ticktum.

Sessione 1 - Mattino



# PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:43.583 23 2 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:43.608 27 3 Jehan Daruvala Carlin 1:44.135 23 4 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:44.147 30 5 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.187 28 6 Sean Gelael DAMS 1:44.273 21 7 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:44.366 24 8 Dan Ticktum DAMS 1:44.449 14 9 Yuki Tsunoda Carlin 1:44.496 21 10 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:44.779 23 11 Jack Aitken Campos Racing 1:45.025 16 12 Guilherme Samaia Campos Racing 1:45.819 16 13 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:46.059 7 14 Roy Nissany Trident 1:46.178 17 15 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:46.181 8 16 Marino Sato Trident 1:46.741 13 17 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi Racing 1:57.032 32 18 Robert Shwartzman PREMA Racing 2:03.691 28 19 Callum Ilott UNI-Virtuosi Racing 2:10.210 30 20 Mick Schumacher PREMA Racing 2:11.260 27 21 Artem Markelov BWT HWA RACELAB - 16 22 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB - 7

Sessione 2 - Pomeriggio



# PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:41.877 32 2 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:42.070 28 3 Jehan Daruvala Carlin 1:42.163 26 4 Roy Nissany Trident 1:42.317 17 5 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:42.331 31 6 Sean Gelael DAMS 1:42.449 30 7 Tom Dillmann Trident 1:42.468 28 8 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:42.498 31 9 Artem Markelov BWT HA RACELAB 1:42.504 18 10 Yuki Tsunoda Carlin 1:42.525 26 11 Mick Schumacher PREMA Racing 1:42.564 30 12 Dan Ticktum DAMS 1:42.661 14 13 Jack Aitken Campos Racing 1:42.713 22 14 Callum Ilott UNI-Virtuosi Racing 1:42.786 29 15 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.827 31 16 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:42.936 17 17 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:43.001 32 18 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi Racing 1:43.151 23 19 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:43.619 14 20 Giuliano Alesi BWT HA RACELAB 1:43.911 17 21 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:44.006 15 22 Guilherme Samaia Campos Racing 1:45.649 12