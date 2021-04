Test F2 Barcellona, Giorno 2: Verschoor si mette in mostra

E’ stato Richard Verschoor a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi al termine della seconda giornata di test che team e piloti della Formula 2 hanno disputato sul tracciato di Barcellona.

L’olandese, ancora in attesa di sapere se riuscirà a tornare in pista nel secondo round stagionale avendo firmato con MP Motorsport soltanto per il primo appuntamento del Bahrain, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’28’’280 in occasione della sessione mattutina.

Alle spalle dell’olandese ha chiuso Ralph Boschung, distanziato di 194 millesimi, mentre Felipe Drugovich ha ottenuto il terzo riferimento in 1’28’’544.

Scorrendo la classifica si può notare come la maggior parte dei nomi di spicco della categoria siano rimasti in ombra nel turno del mattino.

Dietro Drugovich ha ottenuto il quarto riferimento Marcus Armstrong, in ritardo di 390 millesimi dal crono firmato Verschoor, mentre alle spalle del pilota supportato dalla FDA hanno trovato spazio Bent Viscaal e Roy Nissany.

Settimo tempo per il rookie della ART Grand Prix Théo Pourchaire in 1’28’’766, mentre Zendeli si è messo tra il transalpino e Christian Lundgaard con il nono crono ed appena 4 millesimi di vantaggio sul danese.

Riferimenti sensibilmente più alti al pomeriggio, dove ad imporsi in cima alla classifica sono stati i due portacolori del Charouz Racing System, Daivd Beckmann e Guilherme Samaia. Il rookie tedesco, che ha ben impressionato nel round di debutto in Bahrain, ha ottenuto il miglior crono in 1’29’’384 infliggendo al proprio compagno di team 126 millesimi di distacco.

Verschoor è stato l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’1’30’’ ottenendo il terzo riferimento pomeridiano ma a mezzo secondo di ritardo da Beckmann, mentre il resto della comitiva ha girato su decisamente più alti.

Il campione 2020 della Formula Regional, Gianluca Petecof, ha firmato il quarto tempo accusando però un gap di 1’’3 dalla vetta, ed ha preceduto il connazionale Drugovich autore del crono di 1’30’’837.

Il team MP Motorsport è riuscito a portare entrambe le vetture in top ten anche al pomeriggio grazie al sesto riferimento firmato Lirim Zendeli, mentre il nostro Matteo Nannini ha chiuso alle spalle del tedesco con il settimo tempo in 1’31’’033.

Più nascosto Christian Lundgaard. Il talento danese della ART Grand Prix, autore ieri del miglior tempo assoluto, ha chiuso la sessione pomeridiana con l’ottavo riferimento precedendo Boschung e Shwartzman.

I piloti della Formula 2 torneranno in pista domani per l’ultima giornata di test. Sarà fondamentale accumulare quanti più chilometri per farsi trovare pronti per il prossimo round di Monaco in programma a fine maggio.

2021 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP - BARCELONA TEST, DAY 2, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.280 51 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.474 32 3 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:28.544 45 4 Marcus Armstrong DAMS 1:28.670 35 5 Bent Viscaal Trident 1:28.675 39 6 Roy Nissany DAMS 1:28.698 36 7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.766 48 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.801 41 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.805 49 10 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.810 40 11 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.872 53 12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.880 50 13 Jehan Daruvala Carlin 1:28.884 32 14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.929 37 15 Dan Ticktum Carlin 1:29.012 34 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:29.059 25 17 Marino Sato Trident 1:29.175 32 18 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:29.260 24 19 Guliherme Samaia Charouz Racing System 1:30.125 49 20 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.194 44 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.855 27 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:32.721 26

2021 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP - BARCELONA TEST, DAY 2, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.384 37 2 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:29.510 36 3 Richard Verschoor MP Motorsport 1:29.951 35 4 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.684 45 5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:30.837 59 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.928 33 7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.033 40 8 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:33.557 61 9 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.356 41 10 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:34.363 44 11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.497 59 12 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:34.658 49 13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.668 51 14 Bent Viscaal Trident 1:34.711 43 15 Roy Nissany DAMS 1:34.806 59 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:34.907 41 17 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.052 55 18 Marino Sato Trident 1:35.196 45 19 Marcus Armstrong DAMS 1:35.270 50 20 Jehan Daruvala Carlin 1:35.278 39 21 Dan Ticktum Carlin 1:35.607 39 22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:36.174 43