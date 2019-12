Test F2, Abu Dhabi, Giorno 3: Mazepin chiude in vetta

Sul tracciato di Abu Dhabi si è conclusa ufficialmente la stagione della Formula 2 con l’ultima giornata di test. Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Nikita Mazepin.

Il russo, vestito con i colori del team Carlin in questa tre giorni, ha ottenuto il miglior crono in 1’50’’473 nel corso della sessione mattutina riuscendo a precedere di poco meno di 3 centesimi il primo pilota FDA presente in classifica, Callum Ilott.

L’inglese, al volante della monoposto del team UNI-Virtuosi, ha centrato il secondo riferimento sia al mattino, in 1’50’’502, sia al pomeriggio, in 1’51’’657, e nella classifica generale dei tempi ha preceduto il grande protagonista di questa sessione di test, Louis Deletraz.

Lo svizzero, già il più rapido sia al giovedì che al venerdì, ha ottenuto oggi il terzo tempo in 1’50’’623 fermandosi a poco meno di 2 decimi dal riferimento firmato Mazepin.

Alle spalle di Ralph Boschung, quarto, troviamo il nome di Dan Ticktum. L’inglese ha concluso un 2019 sicuramente difficile con la firma sul contratto con il team DAMS per la prossima stagione ed in questa sessione di test si è messo in mostra come uno dei nomi da tenere d’occhio per il 2020.

La prima vettura del team Prema presente in classifica è quella affidata a Robert Shwartzman. Il russo sta proseguendo il proprio apprendistato con la nuova categoria ed oggi è stato il primo pilota a non scendere sotto il muro del minuto e cinquantuno fermando il cronometro sul tempo di 1’51’’085.

Buono anche il riferimento firmato da Yuki Tsunoda. Il giapponese, brillante protagonista in F3 in occasione dell’appuntamento di Monza, ha pagato un gap di 6 decimi dal tempo ottenuto da Mazepin chiudendo la sessione con il crono di 1’51’’118.

La top ten si è completata con Guanyu Zhou autore dell’ottavo riferimento di giornata in 1’51’’129 davanti a Felipe Drugovich e Mick Schumacher.

Il tedesco è stato il più rapido al pomeriggio quando ha percorso ben 38 giri ottenendo il miglior tempo in 1’51’’569.

La stagione 2019 della Formula 2 è così andata in archivio. Dal prossimo anno la categoria cadetta cambierà con l’introduzione delle Pirelli da 18’’ sino ad oggi testate sulla vettura laboratorio.

FIA F2, Test Abu Dhabi, Sessione mattutina

Pilota Team Tempi Giri 1 Nikita Mazepin Carlin 1:50.473 39 2 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:50.502 32 3 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.623 34 4 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.783 24 5 Dan Ticktum DAMS 1:50.916 31 6 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:51.085 30 7 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.118 41 8 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:51.129 35 9 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.158 34 10 Mick Schumacher PREMA Racing 1:51.171 30 11 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:51.341 32 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:51.429 28 13 Niko Kari Campos Racing 1:51.467 45 14 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:51.494 32 15 Sean Gelael DAMS 1:51.547 29 16 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.780 22 17 Marino Sato Trident 1:51.899 38 18 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.972 22 19 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.223 21 20 Roy Nissany Trident 1:53.057 21

FIA F2, Test Abu Dhabi, Sessione pomeridiana

Pilota Team Tempi Giri 1 Mick Schumacher PREMA Racing 1:51.569 38 2 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:51.657 13 3 Dan Ticktum DAMS 1:51.748 40 4 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:52.060 42 5 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:52.199 23 6 Yuki Tsunoda Carlin 1:52.224 26 7 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:52.412 38 8 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:52.428 27 9 Niko Kari Campos Racing 1:52.510 26 10 Ralph Boschung MP Motorsport 1:52.525 24 11 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:52.734 35 12 Roy Nissany Trident 1:52.998 43 13 Marino Sato Trident 1:53.036 25 14 Sean Gelael DAMS 1:53.578 39 15 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:53.686 28 16 Nikita Mazepin Carlin 1:56.290 20 17 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:56.393 40 18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:56.546 30 19 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:57.055 54 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:57.061 39