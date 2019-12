Test F2, Abu Dhabi, Giorno 2: Deletraz si conferma in vetta

Anche la seconda giornata di test della Formula 2, andata in scena sul tracciato di Abu Dhabi, ha visto Louis Deletraz in vetta alla classifica dei tempi.

Lo svizzero, al volante della Dallara del Charouz Racing System, ha concluso la sessione odierna con il miglior crono in 1’50’’124 segnato nel corso del turno pomeridiano ed ha preceduto di soli 5 centesimi uno dei rookie più attesi per il prossimo anno, Robert Shwartzman.

Il russo, campione 2019 della Formula 3, ha continuato il suo apprendistato con la nuova monoposto inanellando un totale di 31 tornate al mattino e 29 al pomeriggio fermando il cronometro sul tempo di 1’50’’176.

Ad eccezione dei primi due, nessuno dei piloti scesi in pista al pomeriggio ha migliorato sensibilmente le performance ottenute al mattino. Questo ha consentito a Marcus Armstrong di chiudere la giornata odierna con il terzo riferimento in 1’50’’436 precedendo il “collega” in FDA Callum Ilott.

L’inglese, accasatosi per il 2020 con il team UNI-Virtuosi, ha ottenuto al mattino il tempo di 1’50’’461. Un crono identico al millesimo a quello fatto segnare da Deletraz.

Abbandonati i colori del team DAMS, Nikita Mazepin si è messo in luce al volante di una monoposto della scuderia Carlin. Il russo, reduce da una stagione piuttosto deludente, ha chiuso la seconda giornata di prove con il quinto tempo assoluto in 1’50’’501. Il pilota del team Carlin ha anche provocato la prima bandiera rossa di giornata fermandosi in pista nel corso del turno mattutino.

Mazepin ha preceduto nella classifica dei tempi la UNI-Virtuosi di Guanyu Zhou e la vettura del team MP Motorsport affidata oggi al rientrante Ralph Boschung.

Positivo il tempo sul giro ottenuto da Pedro Piquet in 1’50’’812 che è valso al brasiliano l’ottavo riferimento di giornata, mentre la top ten si è chiusa con Dan Ticktum nono, ed in ritardo di soli 6 millesimi da Piquet, e Felipe Drugovich decimo.

La sessione del pomeriggio ha visto la maggior parte dei piloti presenti in pista concentrarsi sui long run ad eccezione di Mick Schumacher impossibilitato a girare.

FIA F2, Test Abu Dhabi: Mattino

Pilota Team Tempo Giri 1 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:50.436 40 2 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.461 39 3 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:50.461 25 4 Nikita Mazepin Carlin 1:50.501 22 5 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:50.564 42 6 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.630 32 7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:50.804 31 8 Dan Ticktum DAMS 1:50.818 27 9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:50.831 37 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:50.888 36 11 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.897 12 12 Niko Kari Campos Racing 1:51.032 30 13 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.172 36 14 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.193 23 15 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.302 27 16 Sean Gelael DAMS 1:51.313 24 17 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.479 45 18 Roy Nissany Trident 1:51.979 36 19 Marino Sato Trident 1:51.986 38 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.276 35



FIA F2, Test Abu Dhabi: Pomeriggio

Pilota Team Tempo Giri 1 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:50.124 44 2 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:50.176 29 3 Nikita Mazepin Carlin 1:50.635 27 4 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:50.812 47 5 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.869 24 6 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:51.134 33 7 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.175 29 8 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.536 33 9 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.679 44 10 Marino Sato Trident 1:51.877 30 11 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.035 16 12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:52.172 43 13 Sean Gelael DAMS 1:55.916 49 14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:55.961 37 15 Dan Ticktum DAMS 1:56.111 43 16 Roy Nissany Trident 1:56.124 43 17 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:56.261 37 18 Niko Kari Campos Racing 1:56.283 32 19 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:56.643 42 20 Mick Schumacher PREMA Racing - -