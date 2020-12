Test F2, Abu Dhabi, Giorno 2: Daruvala si conferma

Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di test Jehan Daruvala si è ripetuto anche oggi mettendo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi.

L’indiano del team Carlin è riuscito a fermare il cronometro sull’1’41’’686 in occasione del turno pomeridiano, quando tutti i piloti hanno montato gomme fresche per provare l’assalto al tempo.

Alle spalle di Daruvala troviamo uno dei nomi più attesi per il prossimo anno, Robert Shwartzman. Il russo della Prema ha chiuso con un ritardo di poco inferiore ai due decimi percorrendo complessivamente 64 tornate tra i due turni.

Il team Carlin, già protagonista ieri, si è confermato anche oggi con il terzo riferimento firmato Ticktum, ma l’inglese è stato il primo a non riuscire a scendere sotto il muro dell’1’42’’ per soli 50 millesimi di secondo, mentre alle sue spalle ha brillato Liam Lawson.

Il pilota della Hitech GP è stato il miglior rookie di giornata ed ha messo l’autografo sul quarto tempo precedendo un Ralph Boschung autore del miglior tempo al mattino in 1’42’’244.

Marcus Armstrong è sembrato rinvigorito dal passaggio in DAMS ed ha chiuso con il sesto tempo assoluto precedendo un Felipe Drugovich sempre incisivo sul giro secco anche al volante della monoposto del suo team per il 2021, la UNI-Virtuosi.

Tra gli altri rookie che si sono messi in luce in questa seconda giornata si segnalano David Beckmann, ottavo con il crono di 1’42’’398, e Clement Novalak, ancora una volta il migliore dei piloti Trident con il decimo tempo assoluto in 1’42’’467.

I piloti della F2 torneranno in pista domani per l’ultima giornata di test che si disputerà su un totale di 6 ore divise in due turni.

Test F2, giorno 2, mattino

Pilota Team Tempo Giri 1 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.244 33 2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.271 43 3 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.337 35 4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.550 30 5 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.819 32 6 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.931 45 7 Marcus Armstrong DAMS 1:42.961 39 8 Dan Ticktum Carlin 1:43.018 44 9 Roy Nissany DAMS 1:43.082 36 10 Marino Sato Trident 1:43.095 41 11 Logan Sargeant Campos Racing 1:43.099 42 12 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.117 33 13 Clément Novalak Trident 1:43.277 22 14 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.316 37 15 Louis Delétraz MP Motorsport 1:43.464 41 16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.718 38 17 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.855 28 18 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.650 44 19 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:45.844 17 20 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:47.579 53 21 Oscar Piastri PREMA Racing 1:48.139 46 22 Robert Shwartzman PREMA Racing 2:03.206 31

Test F2, giorno 2, pomeriggio