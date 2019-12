Test F2 Abu Dhabi, Giorno 1: Deletraz precede Armstrong

Louis Deletraz è stato il più veloce nella giornata inaugurale dei test di Formula 2 ad Abu Dhabi, nella quale però le sorprese sono stati i rookie Marcus Armstrong e Christian Lundgaard.

Deletraz, che oggi era al volante di una monoposto della Charouz Racing, ha fatto segnare il suo 1'50"543 quando mancava un minuto alla bandiare a scacchi, negando proprio in extremis una bella doppietta alla ART Grand Prix.

Lo svizzero è quindi saltato davanti allo junior Ferrari Armstrong, che si è subito mostrato particolarmente a suo agio anche su una monoposto di F2 e alla fine ha chiuso con un ritardo di poco più di due decimi.

Anche lo junior Renault Lundgaard però non è stato da meno, essendo più lento di circa un decimo e mezzo. Per lui si tratta di una prestazione importante, visto che la ART Grand Prix non lo ha ancora confermato per tutta la stagione, anche se l'accordo dovrebbe essere ormai in via di definizione.

Sotto all'1'51" c'è sceso anche Mick Schumacher, quarto con la vettura della Prema in 1'50"947. Il figlio d'arte era stato il più veloce nel turno mattutino con questa prestazione, grazie alla quale aveva preceduto di pochi millesimi un Deletraz particolarmente a suo agio.

A completare la top 5 c'è il russo Nikita Mazepin, sceso in pista per i colori della Carlin, che a sua volta ha ottenuto la propria prestazione in mattinata, rimanendo per pochi millesimi sopra alla soglia dell'1'51". Stesso discorso che vale per Guanyu Zhou, sesto con la vettura della UNI-Virtuosi.

Al di sotto del secondo di ritardo dal leader troviamo poi Sean Gelael (DAMS) ed Artem Markelov, che il prossimo anno tornerà a tempo pieno in Formula 2 con la HWA. La top 10 odierna poi si completa con l'italiano Luca Ghiotto e con Callum Ilott, mentre per il momento sono rimasti lontani dalle posizioni che contano due nomi attesi come quello del campione F3 Robert Shwartzman e dell'ex junior Red Bull Dan Ticktum.

Due le bandiere rosse che hanno caratterizzato la giornata, che sono state provocate da Felipe Drugovich e Mahaveer Raghunathan, entrambi rimasti fermi lungo il tracciato con le loro monoposto.