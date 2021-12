Test F2, Abu Dhabi, Day 3: Doohan chiude al vertice

Dopo aver ben impressionato nei primi due giorni, Jack Doohan ha chiuso l’ultima giornata dei test di fine stagione di Formula 2 con il miglior crono.

Il pilota australiano, che il prossimo anno sarà schierato dalla UNI-Virtuosi, è riuscito a brillare al mattino ottenendo il tempo di 1’36’’110 ed ha preceduto un altro dei grandi protagonisti di questa tre giorni di Abu Dhabi: Felipe Drugovich.

Il brasiliano, autore del miglior tempo al pomeriggio, ha occupato sempre i primi tre posti della classifica da giovedì ad oggi ed ha salutato il 2021 con il miglior crono assoluto dei test ottenuto ieri in 1’35’’614.

Oggi Drugovich si è dovuto accontentare del secondo riferimento al mattino, pagando appena 29 millesimi di ritardo da Doohan, ma è riuscito a piazzarsi davanti a Ralph Boschung ed al duo Carlin composto da Liam Lawson e Logan Sargeant.

Il neozelandese ha firmato il quarto crono in 1’36’’242, mentre l’americano del vivaio Williams ha accusato meno di 50 millesimi di ritardo. Entrambi sono riusciti a girare a lungo: 55 tornate per Lawson e 53 per Sargeant.

Si è confermato in gran forma anche Théo Pourchaire. Il francese della ART Grand Prix ha chiuso il turno mattutino con il sesto crono in 1’36’’415 piazzandosi davanti a Roy Nissany e Marcus Armstrong.

La top 10 del mattino si è completata con le due Prema di Daruvala e Hauger. L’indiano, grande protagonista dei primi due giorni, ha chiuso prima della pausa pranzo con il crono di 1’36’’553 precedendo il campione 2021 della F3 per soli 19 millesimi.

Felipe Drugovich, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Al pomeriggio è stato Drugovich ancora una volta a piazzare la zampata. Il brasiliano ha messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi con il crono di 1’36’’342 precedendo il duo Prema con Daruvala ancora una volta davanti ad Hauger con un margine, questa volta, di 4 decimi.

Chi si è messo in luce al pomeriggio è stato Juri Vips. L’estone, ancora impegnato con i colori della Hitech GP, ha firmato il quarto crono ma è stato il primo a non scendere sotto il muro dell’1’36’’ girando in 1’37’’002, mentre alle sue spalle si è confermato tra i primi Roy Nissany.

Il Van Amersfoort Racing è riuscito a chiudere i test con entrambe le vetture in top 10. Amaury Cordeel ha firmato il sesto riferimento della sessione in 1’37’’252, mentre Cem Bolukbasi il decimo in 1’37’’818.

Tra i due portacolori della scuderia olandese si sono inseriti Armstrong, Novalak e Juan Manuel Correa.

Con la conclusione di questa tre giorni di test si chiude definitivamente la stagione 2021 di Formula 2. I team saranno adesso impegnati a preparare il 2022, anno che segnerà il ritorno al precedente format con 2 gare a weekend.

FORMULA 2, YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 3, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.110 59 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.139 49 3 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.203 41 4 Liam Lawson Carlin 1:36.242 55 5 Logan Sargeant Carlin 1:36.270 53 6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.415 55 7 Roy Nissany DAMS 1:36.492 54 8 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.550 52 9 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.553 45 10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.572 44 11 Calan Williams Trident 1:36.613 50 12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.641 58 13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.674 47 14 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.695 55 15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.716 50 16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.780 54 17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:36.784 49 18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.845 55 19 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.014 34 20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.388 57 21 Teppei Natori Trident 1:37.644 56 22 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:38.887 38

FORMULA 2, YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 3, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.342 43 2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.457 39 3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.838 41 4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:37.002 56 5 Roy Nissany DAMS 1:37.026 46 6 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.252 44 7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:37.379 50 8 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.526 32 9 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.759 50 10 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:37.818 46 11 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.836 44 12 Calan Williams Trident 1:37.946 55 13 Teppei Natori Trident 1:38.060 53 14 Olli Caldwell Campos Racing 1:38.139 35 15 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:38.798 55 16 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:39.051 53 17 Logan Sargeant Carlin 1:39.205 41 18 Liam Lawson Carlin 1:39.409 25 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:39.558 45 20 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:39.692 53 21 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:39.735 53 22 Ralph Boschung Campos Racing 1:40.233 12