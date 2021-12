Test F2, Abu Dhabi, Day 2: Drugovich si mette in mostra

Dopo aver impressionato nella prima giornata di test, ottenendo il secondo tempo assoluto, Felipe Drugovich è riuscito oggi a siglare il miglior crono confermando così un ottimo feeling con il team MP Motorsport col quale aveva debuttato in F2 nel 2020.

Il brasiliano è riuscito a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi in occasione del turno mattutino diventando anche l’unico a scendere sotto il crono dell’1’36’’. Drugovich ha ottenuto il tempo di 1’35’’614 infliggendo distacchi importanti al resto della comitiva.

Jack Doohan, anche oggi tra i migliori, ha chiuso la sessione col secondo crono pagando però un gap di 4 decimi, mentre 6 sono stati i decimi di ritardo accusati da Jehan Daruvala, già il più rapido nella giornata iniziale.

Si conferma in grande forma anche Théo Pourchaire. Il francese della ARTB Grand Prix sembra aver ormai superato i dolori dell’incidente di Jeddah ed ha ottenuto il quarto crono al mattino con il tempo di 1’36’’258 precedendo Liam Lawson e Juri Vips.

L’estone, che anche per questi test sta girando con il team Hitech GP, ha percorso al mattino soltanto 22 giri, ma peggio ancora ha fatto Jake Hughes (autore del settimo tempo) che al mattino è stato autore di sole 16 tornate con la monoposto del Van Amersfoort Racing.

La top 10 si è completata con Boschung autore dell’ottavo crono davanti a Nissany e l’attesissimo Dennis Hauger.

Logan Sargeant, Carlin Photo by: Formula Motorsport Ltd

Tempi bene o male stabili anche nella sessione pomeridiana che ha visto svettare Logan Sargeant. Il pilota del vivaio Williams è riuscito a portare la sua Carlin in vetta alla classifica con il crono di 1’36’’155 precedendo di 1 decimo un Daruvala apparso subito a proprio agio col team Prema e Marcus Armstrong.

Nella sessione pomeridiana Dennis Hauger è stato in grado di salire sino in quarta posizione col tempo di 1’36’’426 mettendosi davanti al suo rivale per il titolo in Formula 3 Jack Doohan per 7 centesimi.

Si è confermato tra i più rapidi Liam Lawson, autore del sesto riferimento pomeridiano in 1’36’’607 e ben 48 giri percorsi, mentre alle spalle del neozelandese troviamo Juan Manuel Correa.

Il pilota statunitense è tornato alla guida di una monoposto di F2 proprio in occasione dei test di fine stagione dopo una assenza che durava dal maledetto incidente di Spa-Francorchamps del 2019 ed ha percorso 41 giri al pomeriggio e 36 al mattino ottenendo quale miglior crono il tempo di 1’36’’687.

Molto più intensa l’attività in pista nella seconda sessione per Jake Hughes, autore di 34 tornate e dell’ottavo tempo, mentre alle spalle dell’inglese hanno completato la top 10 Guilherme Samai e Juri Vips.

Domani si torna in pista per l’ultima sessione di test che concluderà ufficialmente la stagione 2021 di Formula 2.

F2, YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 2, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.614 35 2 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.079 34 3 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.228 47 4 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.258 45 5 Liam Lawson Carlin 1:36.271 31 6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.329 22 7 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.465 16 8 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.551 44 9 Roy Nissany DAMS 1:36.612 44 10 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.618 26 11 Logan Sargeant Carlin 1:36.627 16 12 Olli Caldwell Campos Racing 1:36.720 48 13 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.766 18 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.870 31 15 Clément Novalak MP Motorsport 1:36.877 30 16 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:37.010 32 17 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.020 36 18 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.161 20 19 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.349 36 20 Calan Williams Trident 1:37.666 31 21 Teppei Natori Trident 1:37.666 29 22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.916 21

F2, YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 2, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Logan Sargeant Carlin 1:36.155 44 2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:36.271 46 3 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.380 51 4 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.426 46 5 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.495 48 6 Liam Lawson Carlin 1:36.608 48 7 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.687 41 8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.783 34 9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:36.864 45 10 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.921 51 11 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:36.992 49 12 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:37.000 48 13 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.094 42 14 Teppei Natori Trident 1:37.150 51 15 Roy Nissany DAMS 1:37.478 60 16 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:37.480 45 17 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.610 51 18 Calan Williams Trident 1:37.903 44 19 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:38.938 62 20 Clément Novalak MP Motorsport 1:38.999 38 21 Ralph Boschung Campos Racing 1:39.042 46 22 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:39.396 50