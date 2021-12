Test F2, Abu Dhabi, Day 1: Daruvala subito al top con Prema

Jehan Daruvala ha concluso la prima giornata dei test di fine stagione di F2 con il miglior crono assoluto ottenuto nella sessione pomeridiana scalzando così dalla vetta della classifica Felipe Drugovich.

Il brasiliano, tornato al team MP Motorsport dopo un anno di permanenza in UNI-Virtuosi, ha subito trovato il feeling con la sua vecchia squadra ottenendo al mattino il miglior riferimento in 1’35’’577 e piazzandosi davanti a Daruvala per poco meno di 1 decimo.

Chi ha continuato ad impressionare è stato Jack Doohan. L’australiano, sceso in pista con la monoposto del team UNI-Virtuosi che sarà la sua squadra nel 2022, ha ottenuto il terzo tempo in entrambe le sessioni centrando come miglior crono il riferimento di 1’35’’851 al pomeriggio.

Nella sessione mattutina si sono messi in luce anche Liam Lawson e Ralph Boschung. Il neozelandese ha girato con una vettura del team Carlin mettendo la firma sul quarto tempo in 1’36’’208, mentre lo svizzero del team Campos, dopo il buon finale di stagione, ha proseguito su questo stato di forma pagando 2 decimi di ritardo da Lawson.

YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 1, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.577 31 2 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.622 26 3 Jack Doohan UNI-Virtuosi 1:36.055 41 4 Liam Lawson Carlin 1:36.208 29 5 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.482 47 6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:36.571 19 7 Logan Sargeant Carlin 1:36.599 30 8 Roy Nissany DAMS 1:36.643 35 9 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:36.708 23 10 Marino Sato UNI-Virtuosi 1:36.718 34 11 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:36.733 33 12 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.018 42 13 Dennis Hauger PREMA Racing 1:37.023 20 14 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.033 27 15 Clément Novalak MP Motorsport 1:37.069 26 16 Calan Williams Trident 1:37.070 26 17 Teppei Natori Trident 1:37.387 27 18 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:37.472 37 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.566 27 20 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:37.677 12 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:38.887 28 22 Frederik Vesti DAMS 1:39.694 13

YAS MARINA, TEST DI FINE STAGIONE, DAY 1, POMERIGGIO

DRIVER TEAM LAPTIME LAPS Jehan Daruvala PREMA Racing 1:35.435 46 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:35.793 44 Jack Doohan Virtuosi 1:35.851 44 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:35.981 46 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.340 33 Calan Williams Trident 1:36.705 48 Roy Nissany DAMS 1:36.859 41 Juan Manuel Correa Charouz Racing System 1:36.886 34 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:36.912 45 Dennis Hauger PREMA Racing 1:36.960 44 Olli Caldwell Campos Racing 1:37.031 44 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:37.073 40 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:37.077 52 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.547 38 Teppei Natori Trident 1:37.660 51 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:38.464 28 Logan Sargeant Carlin 1:38.709 63 Liam Lawson Carlin 1:38.908 64 Clément Novalak MP Motorsport 1:39.096 36 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:39.344 52 Marino Sato Virtuosi 1:39.451 53 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:40.973 13

Più attardato Juri Vips, che ha chiuso il turno mattutino con il sesto tempo ed un gap di 1 secondo da Drugovich, mentre alle spalle dell’estone hanno completato la top 10 Sargeant, Nissany, Jake Hughes (al volante della monoposto del Van Amersfoort Racing) e Marino Sato.

Al pomeriggio si è assistito ad uno scambio di posizioni in cima alla classifica dei tempi tra Drugovich e Daruvala, con l’indiano bravo a scalzare il brasiliano, mentre Doohan ha chiuso in scia ai due veterani della serie completando ben 44 tornate.

In luce anche Théo Pourchaire, ultimo a scendere sotto il muro dell’1’36’’ chiudendo con il crono di 1’35’’981, mentre alle spalle del francese troviamo ancora un solido Ralph Boschung.

Buona la prima presa di contatto con la F2 per Calan Williams. Il pilota del team Trident ha ottenuto il sesto riferimento al pomeriggio in 1’36’’705 ed è riuscito a mettersi davanti a Roy Nissany, confermato anche per il 2022 da DAMS, ed il rientrante Juan Manuel Correa.

Il pilota del Charouz Racing ha percorso 34 giri al pomeriggio e 37 al mattino ottenendo come miglio riferimento il crono di 1'36’’886.

Alle spalle di Correa hanno infine completato la top 10 due dei nomi più attesi provenienti dalla Formula 3: Frederik Vesti e Dennis Hauger. Il pilota del vivaio Mercedes, sceso in pista con la monoposto del team ART Grand Prix, ha ottenuto il nono crono in 1’36’’912, mentre il campione 2021 della F3 ha completato la sua prima presa di contatto con la Formula 2 con il miglior crono personale in 1’36’’960.