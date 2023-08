Svelati i calendari 2024 di Formula 2 e Formula 3: le novità

Nella giornata di venerdì, la Formula 2 e la Formula 3 hanno reso noti i calendari per la stagione 2024.

La Formula 2 ha mantenuto i 14 appuntamenti inizialmente previsti per il 2023, poi scesi a 13 in seguito alla cancellazione dell'evento a Imola, ma con la differenza che verrà abbandonata la tappa di Zandvoort a favore di Lusail. La serie propedeutica, quindi, non si recherà più nei Paesi Bassi tra fine agosto e inizio settembre, dando spazio al GP del Qatar tra il 29 novembre e il 1° dicembre.

Il cambiamento è stato fatto in parte per fornire un maggiore equilibrio al calendario dato che, generalmente, tra l'ultimo appuntamento europeo e quello di Abu Dhabi intercorre una lunga pausa, spesso superiori ai due mesi. In questa stagione, infatti, il penultimo appuntamento a Monza, all'inizio di settembre, è seguito da un intervallo di due mesi e mezzo prima dell'ultimo appuntamento sul circuito di Yas Marina. L'anno prossimo, invece, tra Monza e Abu Dhabi ci saranno altri due appuntamenti, ovvero Azerbaijan e, per l'appunto, Qatar.

Jak Crawford, Hitech Pulse-Eight and Kush Maini, Campos Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Per l'anno prossimo correremo in Qatar, una nuova sede molto emozionante. La tappa finale della stagione vedrà Baku, Qatar e Abu Dhabi dopo il weekend di gara a Monza, rendendo il calendario 2024 più equilibrato", ha dichiarato il direttore generale della F2 Bruno Michel.

"Continuiamo a ricevere l'interesse di molti promotori ed è fantastico poter aggiungere nuove piste a ogni stagione. Anche se nel 2024 ci saranno più eventi flyaway, continuiamo a garantire che il budget dei team rimanga a un livello adeguato". Il calendario della F2 2024 mantiene anche il nuovo round australiano introdotto quest'anno, il che significa che la serie si estende in tre diversi continenti.

In concomitanza con il calendario della F2 2024, è stato reso noto anche il calendario della F3 del prossimo anno, con un programma sostanzialmente invariato rispetto a quello di quest'anno. Confermati i nuovi due appuntamenti in Australia e il ritorno a Monaco: "Nel 2023 abbiamo introdotto due nuovi circuiti, Melbourne e Monte Carlo, che hanno avuto un grande successo per la Formula 3. Sono molto lieto di includerli nuovamente nel calendario 2024", ha aggiunto Michel.

Gabriele Mini, Gran Premio Hitech Photo by: Formula Motorsport Ltd

Entrambe i campionati prenderanno il via in Bahrain dal 29 febbraio in concomitanza con la Formula 1, con la Formula 2 che seguirà la massima categoria in Arabia Saudita la settimana successiva. Dopo l'Australia, entrambe le categorie avranno più di un mese di pausa, soprattutto a causa dello spostamento del GP dell'Azerbaijan a settembre.

Come in questa stagione, il campionato di Formula 3 si concluderà con la tappa di Monza dopo la pausa estiva, mentre la Formula 2 disputerà quattro appuntamenti, con il gran finale ad Abu Dhabi.

Calendario F2 2024

Data Località 29 febbraio-2 marzo Sakhir, Bahrain 7-9 marzo Gedda, Arabia Saudita 22-24 marzo Melbourne, Australia 17-19 maggio Imola, Italia 23-26 maggio Monte Carlo, Monaco 21-23 giugno Barcellona, Spagna 28-30 giugno Spielberg, Austria 5-7 luglio Silverstone, Gran Bretagna 19-21 luglio Budapest, Ungheria 26-28 luglio Spa-Francorchamps, Belgio 30 agosto-1 settembre Monza, Italia 13-15 settembre Baku, Azerbaigian 29 novembre-1 dicembre Qatar, Qatar 6-8 dicembre Yas Marina, Abu Dhabi

Calendario F3 2024