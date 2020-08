Silverstone: Ilott vince la Feature Race ed è il nuovo leader!

Callum Ilott vince la Feature Race della Formula 2 a Silverstone e si porta in vetta al campionato. Avvicinandosi a quello che sarà il giro di boa della serie cadetta alla Formula 1, l’inglese inizia a primeggiare anche nelle statistiche.

Dopo essere diventato ieri il primo a registrare due pole position quest’anno, oggi il rampollo del Ferrari Driver Academy riesce a diventare l’ultimo pilota inglese iscritto alla F2 a conquistare la vittoria sul circuito di casa.

Partito in vetta, Ilott ha fatto sua una vittoria solitaria mai messa in discussione che lo vede così primeggiare su Christian Lungaard, giovane del vivaio Renault che ha portato a casa punti importantissimi per il campionato.

Attardato infatti Robert Shwartzman, che arrivava dalla scorsa settimana come leader della classifica che si è dovuto accontentare dell’ottavo posto, alle spalle del compagno in seno al team Prema, Mick Schumacher.

Terzo gradino del podio per Jack Aitken, uno dei veterani ormai del campionato, che è riuscito a portare a casa un eccellente risultato per il team Campos, precedendo Nikita Mazepin in recupero dal settimo tempo ottenuto in qualifica.

Chiude la Top-5 Louis Deletraz, mentre Luca Ghiotto è stato rallentato da un problema di fissaggio alla posteriore destra nel pit-stop.

Cambio di telaio invece durante la notte in casa Trident per Roy Nissany, con la squadra italiana che ha dovuto anche lavorare sulla vettura di Marino Sato dopo il problema al propulsore di ieri.