Shwartzman e Prema ancora insieme in F2 nel 2021

Proseguirà anche nel 2021 il cammino di Robert Shwartzman in Formula 2 ed anche nel prossimo anno il pilota russo vestirà i colori del team Prema.

A dare l'annuncio è stato lo stesso team neo campione della categoria. Shwartzman, reduce da una stagione d'esordio positiva chiusa al quarto posto in classifica con un bottino di 4 vittorie, 2 pole e 177 punti, dividerà così il box con Oscar Piastri.

Il team Prema avrà quindi una line up interamente formata dagli ultimi due campioni della FIA F3.

René Rosin ha voluto sottolineare tutta la propria soddisfazione per la prosecuzione del rapporto con Shwartzman: "Siamo lieti di prolungare il nostro rapporto con Robert per la prossima stagione. Ci è piaciuto molto lavorare con lui e siamo molto orgogliosi dei suoi continui progressi. Ha davvero un talento raro e non vediamo l'ora di vederlo fare un altro passo avanti il prossimo anno. Nel 2020 ha dimostrato immediatamente di poter lottare per il successo e vogliamo essere in primo piano per il titolo anche nel 2021".

Anche il russo della FDA ha voluto sottolineare la propria determinazione per andare a caccia del titolo il prossimo anno: "Sono felice di correre di nuovo in Formula 2 con PREMA nel 2021. Il nostro obiettivo come squadra è ovviamente quello di vincere e fare progressi. Sarà il nostro quarto anno di lavoro insieme e ne trarremo il massimo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sostengono per la loro dedizione e il loro impegno".

Il team Prema, al momento, è l'unico ad aver annunciato la propria line up per il prossimo anno.