Roy Nissany nuovo alfiere Trident in FIA F2

Il Team Trident schiererà nel FIA Formula 2 Championship 2020 il venticinquenne pilota israeliano Roy Nissany. Il driver originario di Tel Aviv tornerà al volante a tempo pieno al termine di un periodo d’inattività durato quasi dodici mesi.

Nissany ha riacceso i motori lo scorso mese di dicembre a Yas Marina, quando ha disputato due giornate e mezzo dei post-season test del FIA Formula 2 Championship con una monoposto schierata dal Team Trident.

Grazie alle sue doti, Nissany ha presto destato un’ottima impressione nello staff tecnico della scuderia con sede a Milano, pronto a scommettere sul suo valore. Sul tracciato ubicato alle porte di Abu Dhabi, Roy Nissany ha anche disputato due giorni di test con la Williams FW 42. Per la stagione 2020, il driver israeliano svolgerà il ruolo di pilota e collaudatore per il Team di Grove.

Il curriculum agonistico di Nissany nel Motorsport è di rimarchevole livello: il driver di Tel Aviv ha al suo attivo una qualificata militanza in numerose serie del Motorsport. Il nuovo pilota del Team Trident vanta esperienze nella ADAC Formula Master, Formula 3 e nella World Series Renault 3.5, categoria nella quale ha ottenuto i suoi risultati più rappresentativi, ovvero quattro vittorie nelle stagioni 2016 e 2017, concluse rispettivamente al quarto e quinto posto in campionato.

Nel 2018 Nissany ha compiuto il grande salto nel FIA Formula 2 Championship, conquistando, grazie alla decima posizione a Spa-Francorchamps, il suo unico punto nella categoria. Con i colori del Team Trident Nissany ha l’obiettivo di riprendere con decisione la sua marcia verso la Formula 1.

"Sono ovviamente molto felice di aver trovato l’accordo con il Team Trident. Ho molto apprezzato il lavoro svolto insieme ad Abu Dhabi prima e negli ultimi giorni presso la factory. Questa è senza dubbio una bella opportunità per me, in quanto il Team Trident ha spesso dimostrato di essere il posto giusto per un pilota giovane e per questo intendo ottenere il massimo da questa opportunità, svolgendo allo stesso tempo il miglior lavoro possibile per il Team" ha detto Nissany.

"Diamo con grande piacere il benvenuto a Roy nella famiglia del Team Trident. Sono convinto che il pilota di Tel Aviv potrà fare molto bene con la nostra squadra. Lo staff tecnico ha avuto modo di apprezzare le sue doti in passato e nei post-season test di Yas Marina al termine della scorsa stagione. In varie occasioni, nella sua solida carriera nel Motorsport, Roy Nissany si è contraddistinto per le sue qualità al volante, ottenendo risultati molto validi, che sono certo ripeterà insieme al Team Trident" ha aggiunto il proprietario del team, Maurizio Salvadori.

"E’ con grande soddisfazione che annunciamo l’accordo con Roy Nissany, un pilota di grande esperienza. Sono certo che Roy all’ interno del Team Trident avrà la possibilità di crescere durante l’arco della stagione e lottare per la zona punti. Il driver israeliano ha destato una positiva impressione in occasione delle prove di Abu Dhabi allo staff tecnico, che darà il cento per cento per consentire al pilota israeliano di disputare una stagione convincente. Il FIA Formula 2 Championship è una categoria estremamente competitiva, rappresenta un passaggio obbligato per i piloti che ambiscono ad arrivare in Formula 1. Ci attende un’annata molto impegnativa" ha concluso il team manager Giacomo Ricci.