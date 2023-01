Rodin Cars entra in F2 e F3 acquisendo il team Carlin

Carica lettore audio

Carlin, una delle squadre di maggior successo nell'ambito delle categorie propedeutiche all'arrivo in Formula 1, ha annunciato nella giornata di mercoledì l'acquisizione del team da parte di Rodin, una società neozelandese impegnata nel settore automobilistico.

Grazie a un sostanzioso investimento, Rodin Cars diventerà l'azionista di maggioranza della squadra britannica, dando nuovo impulso alle ambizioni del team rafforzando ulteriormente le basi commerciali dell'azienda. Nonostante l'acquisizione, Trevor e Stephanie Carlin continueranno a guidare la squadra come in passato, con la promessa che non verranno apportate modifiche al personale o alle procedure in pista e in fabbrica.

Seppur solo in qualità di sponsor, il marchio Rodin aveva già avuto avuto precedenti esperienze nel mondo europeo delle corse, sostenendo la crescita dei connazionali Liam Lawson in Formula 2 e di Louis Sharp in Formula 4 nel 2022. Con il nuovo nome di Rodin Carlin, il team prenderà parte a diversi campionati nel 2023, tra cui F2, F3, F4 britannica e spagnola, oltre alla nuova F1 Academy promossa direttamente dalla Formula 1.

Il presidente di Rodin Carlin, David Dicker, ha dichiarato: "Siamo rimasti estremamente colpiti durante la scorsa stagione con Carlin grazie al coinvolgimento di Liam e Louis, che hanno entrambi ottenuto grandi successi. Trevor e io condividiamo le stesse ambizioni e, avendo visto in prima persona i risultati che la squadra può già raggiungere, essere parte della forza trainante per il futuro è estremamente eccitante".

"Il nostro investimento nel team sottolinea il nostro intento nel settore del motorsport, che per me è una grande passione da molti anni. Trevor e io abbiamo un'ossessione per le prestazioni e la competizione che consoliderà il posto del team Rodin Carlin in prima linea nelle prossime stagioni", ha spiegato il Presidente di Rodin, la cui società è impegnata nella progettazione di vetture da pista ad alte prestazioni.

Parlando del futuro della squadra, Trevor Carlin ha aggiunto: "Siamo estremamente entusiasti di iniziare questa nuova era del team come Rodin Carlin e di continuare la nostra storia. David condivide la nostra visione di diventare la prima squadra in tutti i campionati in cui gareggiamo e sono entusiasta di intraprendere questo viaggio a fianco di un'azienda innovativa come Rodin Cars".